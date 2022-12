BRASÍLIA - A economia brasileira iniciou o quarto trimestre de 2022 em queda, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador de outubro caiu 0,05%, considerando a série livre de efeitos sazonais (uma compensação para comparar meses dfierentes).

De setembro para outubro, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 144,57 pontos para 144,50 pontos na série dessazonalizada. Olhando para trás, esse patamar é o menor desde junho, quando o indicador atingiu 143,47 pontos.

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de outubro caiu 0,05% Foto: André Dusek/Estadão

O resultado do IBC-Br no décimo mês de 2022 ficou dentro do intervalo das estimativas do mercado financeiro coletadas pelo Estadão/Broadcast, que iam de queda de 0,20% a alta de 0,60%, mas bem aquém da mediana positiva de 0,30%.

Na comparação entre os meses de outubro de 2022 e de 2021, houve crescimento de 3,68% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 143,56 pontos no décimo mês do ano, o melhor desempenho para o período desde 2014 (149,7 pontos).

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2022 é de crescimento de 2,7%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.

No acumulado de janeiro a outubro deste ano, ainda segundo o Banco Central, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 3,41% (sem ajuste sazonal).

De acordo com o Banco Central, o indicador apresentou crescimento de 3,13% em 12 meses até outubro. Nesse caso, o índice também foi calculado sem ajuste sazonal.