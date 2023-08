Prévia do PIB: IBC-Br tem alta de 0,63% em junho

BRASÍLIA - A economia brasileira voltou a crescer em junho, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador subiu 0,63%, na série sem efeitos sazonais. Em maio, a queda havia sido de 2,05% (dado atualizado nesta segunda-feira, 14).

De maio para junho, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 145,73 pontos para 146,65 pontos na série dessazonalizada. O resultado é o mais favorável desde abril, quando pontuou 148,78.

O dado do IBC-Br ficou em linha com a mediana das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,65%. O intervalo ia de queda de 0,9% a alta de 1,5%.

No acumulado do segundo trimestre, indicador do Banco Central registrou alta de 0,43% Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Já na comparação entre os meses de junho de 2023 e de 2022, houve crescimento de 2,10% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 145,67 pontos no sexto mês do ano, o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 2003.

No acumulado do segundo trimestre, o IBC-Br acumulou alta de 0,43%, abaixo do forte resultado registrado no primeiro trimestre, quando subiu 1,9%.

A economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, avalia que parte desse crescimento de 0,43% ocorreu ainda por conta do impulso da agropecuária, com o efeito do fim da safra sobre o início do período. Vitória pondera que houve alguma recuperação da atividade econômica em junho, mas que ela foi, em geral, baixa, e os sinais seguem claros de desaceleração. “O varejo ampliado foi destaque no mês, com as vendas de automóveis, mas foi um movimento pontual”, diz.

A economista destaca que, apesar do resultado positivo em junho, com alta de 0,63%, o carrego estatístico deixado pelo IBC-Br para o terceiro trimestre foi negativo em 0,3%.”Vemos um consumo das famílias em desaceleração. É um ponto de atenção, mas era algo esperado”, diz Vitória, que ressalta que o cenário, porém, não é de uma recessão.

“O consumo das famílias mais brando é reflexo da política monetária restritiva e da redução na concessão de crédito.”A economista projeta estabilidade (0,0%) para o PIB do segundo trimestre, mas diz que a estimativa tem viés de alta, pelo agro. “Pode ser um resultado ligeiramente positivo, mas, se for, será baixo”, pontua. Para o ano, a projeção é de alta de 2,0% do PIB.

Para o economista da CM Capital Matheus Pizzani, o crescimento do IBC-Br em junho se deu por fatores sazonais, que não devem se repetir, e por isso o resultado do mês não indica que há tendência de crescimento da economia à frente. “Seguimos vendo o País incapaz de esboçar crescimento, nossos motores domésticos seguem aquém do esperado e essa deve ser a tônica para os próximos meses”, avalia.

Entre os fatores que levaram ao crescimento no mês, o economista cita o efeito de devolução da forte queda observada em maio (-2,05%), a demanda externa por itens da indústria extrativa brasileira e o início do período de férias, que ajudou a impulsionar o setor de serviços. “Teve a contribuição do efeito da venda de automóveis e um resquício de impulsionamento do setor agro, mas que também deve perder tração à frente”, acrescenta. “São fatores sazonais e vemos que a demanda interna está fraca”, diz.

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2023 é de crescimento de 2%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho. Já a equipe econômica projeta expansão de 2,5%.