Prévia do PIB: IBC-Br cresce 0,89% em janeiro, acima do esperado pelo mercado

BRASÍLIA - A economia brasileira cresceu 0,89% em janeiro, na comparação com dezembro, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB. O resultado ficou acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,70%. A mediana era de 0,30%, e o piso, de -0,40%.

Com o resultado, o índice subiu aos 154,6 pontos na série com ajuste sazonal — o maior nível da série histórica. O Banco Central revisou para cima os resultados de dezembro (-0,73% para -0,60%), novembro (0,16% para 0,23%) e outubro (-0,34% para -0,16%). Revisões na série com ajuste são comuns.

Na comparação com janeiro de 2024, o IBC-Br cresceu 3,58% Foto: Filipe Araújo/Estadão

Na comparação com janeiro de 2024, o IBC-Br cresceu 3,58% sem ajuste sazonal, acima do teto das estimativas, de 3,10%. A mediana era de 2,30%, e o piso, de -0,60%. O índice chegou aos 147,0 pontos, a maior marca para meses de janeiro da série histórica.

Desaceleração