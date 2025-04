Consultor e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento

Munido de gráficos que comparam a queda do investimento em infraestrutura no País com o crescimento de gastos com a Previdência nas últimas décadas, o economista Raul Velloso – consultor especialista em finanças e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento – alerta para o desequilíbrio das contas do País. “O investimento público em infraestrutura era algo ao redor de 5% do PIB nos anos 80. Hoje, caiu para 0,7%. Enquanto isso, o (investimento) privado ficou parado no mesmo lugar, 1% do PIB.”

Paralelamente, o aumento da população idosa pressiona as despesas da Previdência com aposentadorias. Segundo o especialista, de 1987 a 2000 o crescimento da população idosa foi de 62%. “Quando eu pulo para 2024, os 62% viraram 264%”, alerta. “No fundo, é uma disputa entre dinheiro para Previdência, para cobrir desequilíbrios financeiros, e gastos diretos em investimentos, em infraestrutura, para o País crescer.” A seguir, os principais trechos da entrevista ao Estadão:

Você estuda contas públicas há mais de 40 anos, e tem se preocupado muito com a Previdência. Por quê?

Minha preocupação varia com aquilo que eu identifico como sendo a grande dificuldade de cada momento. E isso, obviamente, vai variando no tempo. As coisas vão mudando.