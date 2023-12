Francoise Bettencourt Meyers tornou-se a primeira mulher a acumular uma fortuna de US$ 100 bilhões, mais um marco para a herdeira e para as crescentes indústrias de moda e cosméticos da França. Sua riqueza saltou para US$ 100,2 bilhões na quinta-feira, 28, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. O marco ocorreu à medida que as ações da L’Oréal SA, o império de produtos de beleza fundado por seu avô, atingiram um recorde, com ações caminhando para seu melhor ano desde 1998.

Apesar do ganho, a fortuna de Bettencourt Meyers ainda é significativamente menor do que a de seu compatriota francês Bernard Arnault, fundador da fornecedora de artigos de luxo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, que ocupava a segunda posição no ranking global com US$ 179,4 bilhões no fechamento de quarta-feira.

A crescente dominação da França no varejo de luxo gerou várias outras famílias ultrarricas, incluindo o clã por trás da Hermes International SCA, que acumulou a maior fortuna familiar da Europa, e os irmãos Wertheimer, proprietários da Chanel.

Françoise Bettencourt Meyers chega ao Palácio do Eliseu para uma cerimônia que marca o 50º aniversário da eleição do falecido presidente francês Georges Pompidou, em Paris, França Foto: Ian Langsdon/Pool via REUTERS.

Quem é Francoise Bettencourt Meyers?

Bettencourt Meyers, de 70 anos, é vice-presidente do conselho da L’Oréal, uma empresa global de € 241 bilhões (US$ 268 bilhões), na qual ela e sua família são os maiores acionistas únicos, com uma participação de quase 35%. Seus filhos, Jean-Victor Meyers e Nicolas Meyers, também são diretores. Administrada por executivos de fora da família por décadas, a empresa foi fundada em 1909 pelo avô químico de Bettencourt Meyers, Eugene Schueller, para produzir e vender uma tintura de cabelo que ele havia desenvolvido.

Bettencourt Meyers mantém uma vida discreta, evitando a vida social glamorosa buscada por muitos dos ricos do mundo. Ela escreveu dois livros - um estudo em cinco volumes sobre a Bíblia e uma genealogia dos deuses gregos - e é conhecida por tocar piano por horas todos os dias.

Como filha única, Bettencourt Meyers herdou sua riqueza após a morte de sua mãe, Liliane Bettencourt, em 2017, com quem teve uma relação por vezes contenciosa. Uma batalha legal nos anos 2000 cresceu de uma disputa familiar para um escândalo político que girava em torno da capacidade da mãe idosa de gerenciar a riqueza da família. No mês passado, a Netflix lançou um documentário em três partes, “L’Affaire Bettencourt”, relatando a saga que tinha até gravações secretas feitas por um mordomo.

Pandemia

A L’Oréal cresceu rapidamente na década que antecedeu a pandemia, mas sofreu durante a crise de saúde, quando as pessoas em confinamento usaram menos maquiagem. Isso foi seguido por uma rápida recuperação, à medida que os consumidores gastavam em itens de luxo, fazendo com que as ações subissem 35% este ano. As ações da empresa podem subir mais 12% no próximo ano, à medida que sua diversidade de produtos e geográfica mostra resiliência, segundo o analista Brett Cooper, da Consumer Edge Research.

Bettencourt Meyers também preside a empresa de participações de sua família, a Téthys, que possui a participação na L’Oréal. Seu marido, Jean-Pierre Meyers, é o diretor executivo. Em 2016, os dois criaram a subsidiária Téthys Invest SAS, que aposta em áreas que não competem com a empresa. Com a intenção declarada de fazer “investimentos diretos de longo prazo em projetos empreendedores”, o CEO da Téthys Invest é Alexandre Benais, ex-banqueiro de investimentos da Lazard Ltd.

A Téthys Invest adquiriu recentemente uma participação na corretora de seguros francesa April Group. No ano passado, ela investiu na marca de moda com uma década de existência, Sezane, e também investiu na operadora privada de hospitais francesa Elsan. A empresa é parcialmente financiada por dividendos da L’Oréal./ Colaboraram Angelina Rascouet e Jack Witzig.