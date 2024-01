O mundo pode ver seu primeiro trilionário mais cedo do que se imagina. Em uma avaliação anual das desigualdades globais publicada no início desta semana, a Oxfam International disse que o primeiro trilionário poderia surgir na próxima década, à medida que a organização de combate à pobreza aponta para o aumento da lacuna de riqueza que disparou globalmente durante a pandemia.

PUBLICIDADE A Oxfam destacou como as fortunas pessoais das cinco pessoas mais ricas do mundo — Elon Musk, CEO da Tesla; Bernard Arnault e sua família da empresa de luxo LVMH; Jeff Bezos, fundador da Amazon; Larry Ellison, fundador da Oracle; e o guru de investimentos Warren Buffett — mais que dobraram desde 2020. Para medir esse aumento, a Oxfam utilizou os patrimônios líquidos da lista de bilionários em tempo real da Forbes até março de 2020 e o final de novembro de 2023. Tais listas flutuam ao longo do tempo e até mesmo dentro de horas — então, enquanto Buffett, por exemplo, era a quinta pessoa mais rica em novembro, ele ficou em sétimo lugar de acordo com as classificações da Forbes na quarta-feira, 16.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

A Oxfam programou seu relatório para coincidir com a reunião de elites políticas e empresariais em Davos, Suíça, onde o Fórum Econômico Mundial se reúne anualmente. Numerosos bilionários e multimilionários também assinaram uma carta pedindo aos líderes globais que tributassem de maneira justa os super-ricos como eles mesmos.

Musk, Arnault, Bezos, Ellison e Buffett não estavam entre os signatários — embora Buffett tenha criticado publicamente as taxas mais baixas de impostos para os ricos e tenha defendido anteriormente mudanças de política nesse sentido. Saiba mais sobre a riqueza desses cinco bilionários e onde suas fortunas estão hoje:

Elon Musk: US$ 226,6 bilhões

Elon Musk é atualmente a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 226.6 bilhões Foto: Brian Snyder/File Photo/REUTERS

Elon Musk é atualmente considerado a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 226,6 bilhões, de acordo com as classificações em tempo real da Forbes na quarta-feira, 16, uma queda em relação aos US$ 245,5 bilhões de novembro de 2023.

Além de liderar a Tesla, Musk é CEO da empresa de foguetes SpaceX. Em 2022, ele também comprou o Twitter, agora chamado X, por US$ 44 bilhões. Embora não seja mais CEO da plataforma de mídia social, ele ainda exerce ampla influência, e enfrentou considerável resistência de questões que vão desde moderação de conteúdo e discurso de ódio até afastamento de anunciantes.

Publicidade

Bernard Arnault e família: US$ 175,1 bilhões

Bernard Arnault, CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, está entre os cinco mais ricos do mundo Foto: Eric PIERMONT / AFP

Bernard Arnault e sua família atualmente possuem uma fortuna pessoal de US$ 175,1 bilhões, de acordo com a Forbes. Isso é uma queda em relação aos cerca de US$ 191,3 bilhões de novembro de 2023.

O empresário francês atua como CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, o maior grupo de luxo do mundo, desde que se tornou o acionista majoritário em 1989. Ele também é presidente do conselho da Groupe Arnault S.E., que é a empresa de holding de sua família e principalmente uma firma de investimentos.

Jeff Bezos: US$ 173,6 bilhões

Jeff Bezos é fundador da Amazon e tem patrimônio líquido de US$ 173.6 bilhões, segundo dados da Forbes na quarta-feira, 16 Foto: Evan Agostini/Invision/AP

O patrimônio líquido de Jeff Bezos era de US$ 173,6 bilhões na quarta-feira, segundo a Forbes. Isso é um aumento em relação aos US$ 167,4 bilhões de novembro de 2023. Em 1994, Bezos fundou a Amazon em uma garagem em Seattle, e sua riqueza disparou à medida que a empresa se tornou o gigante do comércio eletrônico que é hoje. Ele deixou o cargo de CEO no início de 2021, mas ainda exerce ampla influência sobre a Amazon como presidente executivo e maior acionista da empresa.

Larry Ellison: US$ 134,9 bilhões

Ellison co-fundou a Oracle Corporation, uma gigante de software e gerenciamento de banco de dados Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Larry Ellison atualmente possui uma fortuna pessoal de US$ 134,9 bilhões, de acordo com a Forbes, uma queda em relação aos US$ 145,5 bilhões de novembro de 2023. Ellison co-fundou a Oracle Corporation, uma gigante de software e gerenciamento de banco de dados, em 1977 e atuou como CEO até 2014. Ele é agora diretor de tecnologia e presidente do conselho. Ellison, que também teve uma passagem pelo conselho de diretores da Tesla de 2018 a 2022, tem figurado nas listas de bilionários por vários anos.

Warren Buffett: US$ 119,5 bilhões

Warren Buffett comanda a Berkshire Hathaway, um conglomerado de holding que possui dezenas de empresas em setores como seguros, manufatura, serviços públicos, transporte e varejo Foto: Houston Cofield/ Bloomberg photo

PUBLICIDADE Na época em que a Oxfam obteve as informações da Forbes para seu relatório de desigualdade, Warren Buffett era a quinta pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 119,2 bilhões. Embora sua fortuna pessoal tenha se mantido relativamente estável desde então (US$ 119.5 bilhões na quarta-feira), o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, o ultrapassaram nas classificações da Forbes, com patrimônios líquidos atuais de US$ 129,5 bilhões e US$ 120,1 bilhões, respectivamente. Ao longo dos anos, Warren Buffett ganhou uma reputação por seu sucesso nos investimentos e táticas de negócios agressivas. Ele comanda a Berkshire Hathaway, um conglomerado de holding que possui dezenas de empresas em setores como seguros, manufatura, serviços públicos, transporte e varejo./AP