Primeiros produtos já estão no mercado

A marca de 22 milhões de consentimentos ao open finance só pôde ser alcançada pelo forte engajamento dos bancos, sob coordenação da Febraban. A entidade organizou 12 grupos de trabalho para tratar de diferentes aspectos da implantação da infraestrutura necessária para o projeto.

Os bancos participantes do projeto criaram equipes, formadas por centenas de profissionais, voltadas exclusivamente ao open finance. Como resultado, já chegou ao mercado a primeira geração de produtos e serviços oferecidos aos clientes, como os agregadores financeiros, que permitem concentrar numa só plataforma o acesso e controle de contas em vários bancos. Essa visão mais ampla permitirá ao correntista escolher de onde sairá o dinheiro para um determinado pagamento, por exemplo.

Os parâmetros de segurança do open finance estão alinhados às melhores práticas do mercado, esclareceram os especialistas durante a conversa. Todas as operações ocorrem em um ambiente com diversas camadas de proteção. “É o mesmo nível de segurança que temos ao fazer transações pelo Internet Banking ou quando usamos o pix”, comparou Vilain, da Febraban.

Escopo ampliado

O projeto do open finance começou a ser concebido em 2015, quando a Febraban acompanhou o desenvolvimento de uma ideia que surgia na Europa após a aprovação de uma nova legislação de proteção de dados. Implantado de forma pioneira no Reino Unido, o chamado Open Banking baseava-se no direito do consumidor sobre a propriedade das informações relacionadas a ele e na possibilidade de proporcionar benefícios resultantes do compartilhamento desses dados.

A Febraban montou uma equipe e foi a Londres conhecer de perto o sistema. Foram feitos contatos com bancos, reguladores e empresas de tecnologia envolvidas. “Percebemos que havia a oportunidade de uma grande oferta de benefícios ao consumidor brasileiro e trouxemos a ideia para cá”, lembra Vilain.

O projeto foi implantado no Brasil no início de 2021, depois de alguns anos de amadurecimento e desenvolvimento. Também ganhou o nome inicial de Open Banking, como na Inglaterra, mas agora, na Fase 4, com a entrada de instituições que não pertencem ao sistema bancário, recebeu a alcunha mais ampla de open finance.

Essa ampliação do escopo no Brasil se deu por uma soma de fatores, como a grande tradição tecnológica do sistema bancário nacional e a familiaridade da população com esses recursos. Ao longo das últimas três décadas, o setor apresentou uma série de inovações amplamente disseminadas, como o chip nos cartões de crédito, os tokens, a biometria, o internet banking, o mobile banking e, mais recentemente, o pix, recurso para facilitar pagamentos e transferências bancárias.

A grande finalidade do open finance é aumentar a transparência do mercado e incentivar a concorrência, algo que sempre traz vantagens aos consumidores Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban

Esses avanços só se tornam possíveis porque os bancos brasileiros sempre estiveram em constante processo de preparação para se adequar às inovações tecnológicas e regulatórias. Isso inclui fortes investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento, que devem chegar a R$ 35 bilhões este ano, dos quais mais de R$ 3 bilhões serão destinados à segurança cibernética.

A velocidade das adesões continuará grande, pois um número cada vez maior de pessoas vai entender o gerenciamento financeiro Edilson Reis, Diretor executivo do Bradesco

A infraestrutura bancária no Brasil é uma das mais robustas do mundo. No ano passado, foram realizados 120 bilhões de transações no País, das quais cerca de 70% utilizaram os canais digitais – internet e mobile banking.

O resultado de tudo isso é que o Brasil deverá assumir ainda este ano a liderança global do open banking, de acordo com o estudo Global Open Finance Index, desenvolvido pela Open Banking Excellence (OBE) em parceria com a Universidade de Oxford. O relatório analisou 23 países em mais de 150 aspectos para identificar os componentes de um ecossistema bem-sucedido. O Brasil alcançou a marca de cinco milhões de contas conectadas em um prazo equivalente a um quinto do tempo que o Reino Unido levou para chegar ao mesmo patamar.

A ideia é que a pessoa tenha, num só lugar, uma visão fácil e concentrada de toda a sua vida financeira Ricardo Gelbaum, Diretor de RI, Institucional e de Riscos do Banco Daycoval