Principais grupos financeiros do País recebem o prêmio ‘Finanças Mais’

Os vencedores da sexta edição do prêmio Estadão Finanças Mais foram conhecidos nesta quinta-feira, 17. O prêmio é fruto de uma parceria entre o Estadão e a agência de classificação de risco Austin Rating, e as melhores empresas do setor financeiro são escolhidas por meio do seu desempenho e resultados durante o ano de 2021.

A premiação evidencia a solidez do sistema financeiro nacional e as análises se apoiam tanto no porte das instituições como nos seus principais indicadores de desempenho, elaborados pela Austin Rating. Este ano, o prêmio foi dividido em 17 categorias do mercado financeiro. Veja quem foram os vencedores:

BANCOS - VAREJO

1. Bradesco

2. Itaú Unibanco

3. Banco da Amazônia

BANCOS - ATACADO E NEGÓCIOS

1. BTG Pactual

2. Citibank

3. Modal





BANCOS - FINANCIAMENTO

1. Omni Banco

2. Banco Sicoob

3. Paccar





BANCOS - GRUPOS E MONTADORAS

1. CNH Industrial

2. John Deere

3. Fidis





BANCOS - MIDDLE MARKET

1. Sofisa

2. BRP

3. Banco Industrial do Brasil





SEGURO AUTOMÓVEIS

1. Tokio Marine

2. Mapfre Seguros Gerais

3. Bradesco Auto/Re





SEGUROS GERAIS

1. Caixa Seguradora

2. Austral Seguradora

3. Facta Seguradora





SEGURO PATRIMONIAL

1. Zurich Santander Brasil

2. Chubb Seguros Brasil

3. Luizaseg Seguros

SEGURO RISCOS FINANCEIROS

1. Pottencial Seguradora

2. Euler Hermes Seguros

3. Coface





SEGURO SAÚDE

1. Bradesco Saúde

2. Seguros Unimed

3. SulAmérica Cia. de Seguro Saúde





SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA

1. Bradesco Vida e Previdência

2. BrasilPrev Seguros e Previdência

3. Caixa Vida e Previdência





FINANCEIRAS - GERAL

1. Santader Financiamentos

2. Zema Financeira

3. Omni CFI





FINANCEIRAS - VAREJO

1. Santander Financiamentos

2. Omni CFI

3. Negresco





FINANCEIRAS - GRUPOS

1. Luizacred CFI

2. Zema Financeira

3. Atria CFI





LEASING

1. Santander Leasing

2. HP Financial Services

3. CCB Brasil Leasing





CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS

1. Itaú CV

2. BB Asset

3. Itaú DTVM





CAPITALIZAÇÃO

1. Bradesco Capitalização

2. Santander Capitalização

3. Caixa Capitalização