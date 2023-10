‘Tema da privatização do Porto de Santos já está superado’, diz presidente da autoridade portuária

A privatização do Porto de Santos é um tema superado, segundo o presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini. “O controle do Porto de Santos continuará sendo público”, reforçou o executivo durante evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), nesta quinta-feira, 26.

O encontro contou também com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele afirmou que, nesta sexta-feira, 27, será anunciado o fim do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI) do Porto de Santos.

Leia também

Costa Filho tem uma agenda prevista na Autoridade Portuária de Santos na tarde de sexta. De acordo com o ministro, o foco da atuação do governo no Porto de Santos está nas dragagens, movimento urbano, aumento de capacidade e reformas.

Outorgas portuárias

O Ministério de Portos e Aeroportos planeja lançar o programa Navegue Simples até dezembro de 2023. A iniciativa visa simplificar o trâmite de processos para todos os tipos de outorgas portuárias.

Porto de Santos é o maior do Brasil e da América Latina Foto: José Patrício / Estadão

Costa Filho destacou que, atualmente, esses trâmites duram entre dois anos e meio e três anos. Com o Navegue Simples, a expectativa é que o tempo caia para de seis a oito meses. “Isso é uma forma de acelerar a carteira de empreendimentos portuários no Brasil”, disse.

Continua após a publicidade

O programa acontecerá em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e o Tribunal de Contas da União (TCU) para desburocratizar o setor e agilizar novas autorizações de terminais de uso privado (Tup).