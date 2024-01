A ação judicial demanda que a Shein pare de vender seu produto que, segundo a Uniqlo, se assemelha demais à sua Round Mini Shoulder Bag. A bolsa da Uniqlo é elogiada no TikTok e em outras redes sociais por ser espaçosa, mas também leve e compacta. O apelido “Mary Poppins” refere-se à personagem de uma série de livros infantis escritos por P. L. Travers e interpretada no cinema por Julie Andrews em um musical de 1964 - trata-se de uma babá retira quase qualquer coisa de sua mágica bolsa.

A Shein, fundada na China mas sediada em Cingapura, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A ação foi movida no Tribunal Distrital de Tóquio em 28 de dezembro pela Fast Retailing Co., sediada em Tóquio, que opera as lojas Uniqlo.