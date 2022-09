Procon-SP notifica Lollapalooza 2023 sobre divulgação de valores de ingressos

O Procon-SP informou na segunda-feira, 19, que notificou a empresa T4F Entretenimento, responsável pela realização do Lollapalooza, a respeito da venda de ingressos para a edição de 2023 do festival, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem.

A T4F terá até sexta-feira, 23, para informar os preços de cada modalidade de ingresso, ou seja, Lolla Pass, Lolla Day, Lolla Lounge by Vivo e Lolla Comfort by Next, discriminando os valores incidentes, como taxas, fretes e descontos promocionais. Também precisará comprovar a carga de ingressos disponibilizada para pré-venda e venda ao público em geral em todas as modalidades e setores para cada dia do evento.

O Procon-SP solicita ainda que a T4F envie documentos que comprovem a comercialização de ingressos no período de pré-venda nos valores divulgados na rede social: Lolla Pass a partir de R$ 900, Lolla Confort Pass a partir de R$ 1.620 e Lolla Lounge Pass a partir de R$ 3.700.

A T4F também deverá informar ao Procon-SP a lista completa de atrações e bandas que serão parte do festival, além de esclarecer sobre a política de cancelamento e desistência de compra, comprovar o funcionamento de canais de atendimento aos consumidores e enviar cópia do material publicitário e das mídias de divulgação do evento veiculados nos meios de comunicação.

Procurada, a assessoria do Lollapalooza não respondeu ao contato da reportagem até a publicação deste texto. Assim que responder, o texto será atualizado.