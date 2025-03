Semana do Consumidor: Procon realiza atendimento sobre direitos em terminais de ônibus, metrô e trem

O Dia do Consumidor, que muitos lojistas aproveitam para promover ações e criam uma semana dedicada ao tema, é considerada a Black Friday do primeiro semestre devido à expectativa de vendas.

Segundo análise da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio- SP) , ao contrário de outras datas comemorativas, em que a busca é por presentes, no Dia do Consumidor as pessoas vão comprar produtos para uso próprio. Em 2024, o evento movimentou R$ 602,8 milhões, com expectativas otimistas para 2025, apesar dos desafios econômicos, segundo a entidade.