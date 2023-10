O Procon-SP alertou em seus meios de comunicação sobre falsos e-mails sobre consulta de reclamação ou processo enviados em nome do órgão. As mensagens são normalmente enviadas para fornecedores e orientam a clicar em link ou em anexos.

Procon-SP alertou em seus meios de comunicação sobre falsos e-mails sobre consulta de reclamação ou processo enviados em nome do órgão Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Procon-SP recomenda ignorar as comunicações, já que só realiza interações por meio de seu site www.procon.sp.gov.br e com consumidores e fornecedores já cadastrados.

“O Procon-SP não envia e-mails, SMS ou mensagens por aplicativo com links ou documentos anexados”, afirma o órgão em nota. A recomendação é acessar o cadastro diretamente no site após receber as mensagens falsas, a fim de conferir o status da sua situação.

O órgão ainda orienta consumidores e fornecedores que receberam os e-mails ou outras comunicações a registrarem o ocorrido junto à Ouvidoria da instituição por este link, para que a Fundação possa reforçar as orientações sobre cuidados com golpes.

Veja algumas das principais dicas para evitar cair em golpes: