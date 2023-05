Produção de cerveja sem álcool deve subir 24% no Brasil, e indústria estimula consumo fora de casa

O mercado de cervejas sem álcool ou com menor porcentagem dessa substância tem crescido. No mundo, o segmento movimenta US$ 10 bilhões, com expectativa de crescer mais um terço nos próximos anos, segundo dados da World Beer Awards. No último ano, o crescimento foi de 5,7%.

No Brasil, a produção de produtos dessas linhas no último ano foi de 390 milhões de litros. Para 2023, a expectativa é de alta de 24% no volume produzido, segundo estudo da Euromonitor International para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).

A estratégia das empresas é impulsionar o consumo em bares e restaurantes, já que hoje 70% do consumo dessas bebidas se dá fora desses ambientes, principalmente nas casas. Como exige uma fase adicional na fabricação, para retirar o álcool, cervejas do tipo são enquadradas nas categorias premium, que custam mais caro e trazem margens mais vantajosas para as fabricantes.

Segmento de cervejas sem álcool deve continuar crescendo Foto: Gabriela Biló / Estadão

Para 2023, o plano das cervejarias é crescer em receita e não tanto em volume, dado que esse ainda é um ano desafiador do ponto de vista macroeconômico, com consumidores com menor renda disponível.

Assim, investir em categorias voltadas a consumidores de maior poder aquisitivo, ou que compram menores quantidades com mais qualidade, pode ser uma forma de segurar as contas.