Produção industrial cai 0,6% em agosto ante julho

A indústria brasileira voltou a ficar no vermelho em agosto. A produção industrial caiu 0,6% em agosto ante julho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física, divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,2% a alta de 0,2%, com mediana negativa de 0,7%. Em relação a agosto de 2021, a produção industrial cresceu 2,8% em agosto de 2022. No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 1,3%. Em 12 meses, a produção acumula recuo de 2,7%.

Produção industrial cresceu 2,8% em agosto na comparação anual Foto: Taba Benedicto/Estadão

“De modo geral, a indústria vem andando de lado desde meados de 2021: um mês sobe um pouco, no outro cai, sem conseguir atingir uma tendência de alta”, apontou Claudia Moreno, economista do C6 Bank, em nota. “Daqui para a frente, nossa previsão é que o setor continue andando de lado ou até caia, como ocorreu agora em agosto. Isso deve acontecer porque a indústria, assim como o restante da economia, passa a sentir mais fortemente os efeitos da elevação da taxa de juros neste segundo semestre, além de continuar sendo afetada pela desaceleração da economia global e queda de preços de commodities.”

O setor industrial ainda tem mostrado mais resultados positivos do que negativos na produção neste ano, mas o desempenho ainda é insuficiente para recuperar perdas recentes, avaliou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Após a queda de 1,8% registrada em janeiro, na série com ajuste sazonal, a produção acumulou expansão de 1,8% nos quatro meses seguintes de altas, de fevereiro a maio: fevereiro (0,7%), março (0,6%), abril (0,2%) e maio (0,4%). Em junho, houve queda de -0,4%, sucedida por alta de 0,6%, passando a outro recuo de 0,6% em agosto.

“A gente tem uma sequência de resultados positivos, mas as quedas acabam vindo em uma intensidade maior do que aqueles avanços em sequência”, observou Macedo.

Embora a indústria tenha ficado no azul em cinco dos primeiros oito meses de 2022, a produção está atualmente 0,5% abaixo do que havia finalizado o ano de 2021.

Na passagem de julho para agosto, houve redução em oito dos 26 ramos pesquisados, com destaque para as perdas de derivados do petróleo e biocombustíveis (-4,2%), produtos alimentícios (-2,6%), indústrias extrativas (-3,6%) e produtos têxteis (-4,6%). Na direção oposta, das 18 atividades com expansão, os destaques foram veículos (10,8%), máquinas e equipamentos (12,4%) e outros produtos químicos (9,4%).

Em agosto, o setor industrial estava 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, além de 17,9% aquém do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Segundo o gerente do IBGE, as medidas de incremento de renda implementadas pelo governo impulsionaram a demanda por bens industriais, especialmente de fevereiro a maio. No entanto, elementos desfavoráveis ao consumo das famílias permanecem presentes, atuando como empecilho a uma melhora no fôlego da produção, como a inflação de alimentos elevada, que diminui a renda disponível das famílias para outros gastos; a alta taxa de juros que encarece a concessão de crédito; o aumento na taxa de inadimplência; o mercado de trabalho com contingente ainda importante de desempregados e geração de empregos mais precários, enumerou Macedo.

Para Felipe Novaes, analista da Tendências Consultoria Integrada, as recentes medidas de ampliação de estímulos fiscais, com destaques à aprovação da PEC dos benefícios, devem impedir um arrefecimento maior da atividade industrial.

“A ampliação do Auxílio Brasil deve favorecer o consumo das famílias de classe D/E, com destaque ao consumo de bens de primeira necessidade. Assim, a produção industrial de setores como alimentos e bebidas, por exemplo, tende a ser beneficiada. Por outro lado, setores mais ligados ao ciclo de investimento devem seguir em processo de desaceleração, diante dos efeitos defasados do aperto monetário promovido pelo BC (Banco Central)”, previu Novaes, em nota.

Em agosto, apenas nove das 26 atividades investigadas operavam em nível superior ao pré-crise sanitária, de fevereiro de 2020. Os melhores desempenhos foram os registrados por máquinas e equipamentos (18,9% acima do pré-covid), celulose e papel (9,9%), outros equipamentos de transporte (8,8%), outros produtos químicos (6,9%) e minerais não metálicos (5,3%). No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar de pré-pandemia são móveis (-30,1%), artigos de vestuário e acessórios (-16,5%), manutenção e reparação de máquinas e equipamentos (-15,7%) e têxteis (-14,0%).