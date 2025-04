Produção industrial cai 0,1% em fevereiro e não cresce pelo quinto mês seguido

O resultado frustrou previsões de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Estadão/Broadcast, que esperavam um crescimento mediano de 0,2% no ritmo do parque fabril nacional.

“Para 2025, o cenário esperado é de desaceleração da atividade industrial, como resultado, sobretudo, da política monetária contracionista, em um ambiente marcado por condições financeiras já restritivas. Além disso, o ano também deverá ser marcado por um ambiente externo mais adverso, sobretudo devido à elevação da incerteza econômica nos EUA e ao aumento da incerteza no comércio mundial”, avaliou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que projeta um crescimento de 1,3% para a produção industrial neste ano, após avanço de 3,1% em 2024. “Por outro lado, medidas do governo para estimular a demanda, como a liberação de recursos do FGTS e o crédito consignado privado, constituem vetores altistas para a atividade em 2025.”