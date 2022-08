Produção industrial cai 0,4% em junho ante maio

RIO - A produção industrial caiu 0,4% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das estimativas de analistas captadas pelo Estadão/Broadcast, que iam de uma queda de 0,7% a um avanço de 0,7%, com mediana de queda de 0,3%.

Em relação a junho de 2021, a produção caiu 0,5%. Nessa base de comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de uma queda de 1% a um aumento de 3,8%, com mediana de queda de 0,3%.

No acumulado do ano, a indústria teve queda de 2,2%. No acumulado em 12 meses, houve queda 2,8%.

No segundo trimestre, houve alta de 0,9% na comparação com os três primeiros meses do ano, informou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. Segundo o pesquisador, foi o terceiro trimestre seguido de alta, na comparação com os períodos imediatamente anteriores.