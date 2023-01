Produção de veículos cresceu 5,4% em 2022, diz Anfavea

As montadoras produziram 2,37 milhões de veículos no ano passado, um resultado que supera em 5,4% o total fabricado em 2021. O balanço, que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foi divulgado nesta sexta-feira, 6, pela Anfavea, entidade que representa o setor.

O desempenho reflete a melhora no abastecimento de peças, principalmente componentes eletrônicos, durante o segundo semestre, quando as paradas nas fábricas, ainda que continuassem ocorrendo, tornaram-se menos longas e frequentes.

Somente em dezembro, conforme o balanço da Anfavea, a produção recuou 9,2% na comparação com o mesmo mês de 2021. Frente a novembro, houve recuo de 11,3%, em variação negativa também explicada pelas férias coletivas de fim de ano nas fábricas.

Com a maior disponibilidade de automóveis no mercado, a queda das vendas no acumulado do ano, que estava em 14,5% até junho, foi reduzida a 0,7% no fechamento de 2022. O atendimento da demanda reprimida das locadoras, permitido pelo maior fluxo de produção, ajudou a compensar a queda de vendas no varejo, dado o crédito mais caro e restrito.

Indústria automotiva ainda lida com paradas por falta de componentes, mas em menor número Foto: Michaela Rehle / Reuters

Na passagem de novembro para dezembro, as vendas subiram 6,3%. No total, 216,9 mil veículos foram comercializados no mês passado, o maior volume mensal dos últimos dois anos. Contra dezembro de 2021, a alta foi de 4,8%.

Por outro lado, as exportações caíram 24,9% ante dezembro do ano anterior. Os 31,2 mil veículos embarcados no mês passado, 28,1% abaixo de novembro, levaram o volume dos 12 meses do ano para 480,9 mil unidades. Isso representa um crescimento de 27,8% em relação às exportações das montadoras no ano anterior.

O levantamento da Anfavea mostra ainda que as montadoras fecharam 2,1 mil vagas de trabalho em dezembro, encerrando o ano passado com 102,4 mil pessoas empregadas. De janeiro a dezembro de 2022, 1,4 mil postos foram criados no setor.