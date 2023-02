Programa da EY celebra 25 anos de reconhecimento ao empreendedorismo no Brasil e homenageia destaque

Realizado pela EY, uma das principais empresas de auditoria e consultoria do mundo, o programa Empreendedor do Ano Brasil celebrou a sua 25ª edição em um evento que homenageou cinco categorias, na última quarta-feira (8), com apresentação da jornalista Joyce Ribeiro e transmissão ao vivo comandada pela jornalista Michelle Trombelli.

O programa Empreendedor do Ano busca reconhecer pessoas que promovem grande impacto em seus setores. O evento, ao comemorar suas ‘bodas de prata”, voltou a ser realizado presencialmente, fato possível com o abrandamento da pandemia e destacado pelo CEO da EY no Brasil, Luiz Sergio Vieira. “É muito bom nos reconectar para celebrar a causa e reconhecer a história de tantos empresários brasileiros. O empreendedorismo é uma fonte de criação de valor”, disse.

Na categoria Master, voltada a fundadores e empreendedores de empresas maduras e líderes em seus respectivos mercados, o representante escolhido entre as seis lideranças homenageadas foi Chaim Zaher, CEO do Grupo SEB. “É um grande orgulho saber que fizemos, junto com o meu grupo e a minha equipe, a nossa parte para levar educação para o Brasil todo e, agora, para o mundo inteiro”, disse.

A empresa do ramo educacional foi fundada em 1963 por Zaher, que nasceu no Líbano, mas veio para o País ainda na sua infância, se instalando em Araçatuba (SP). Hoje, ele está à frente do maior conglomerado educacional do Brasil, com participação ativa na vida de mais de 350 mil alunos em 30 países.

“Estou honrado em compartilhar esse momento com colegas que têm histórias incríveis, é uma honra trabalhar com a educação e representar todos que participaram dessa categoria”, acrescentou Zaher.

Chaim Zaher, CEO do Grupo SEB, homenageado na categoria Master Foto: Wanezza Soares/Estadão Blue Studio

Na categoria Family Enterprise, que agrega lideranças de empresas de controle familiar, os homenageados foram Sérgio Moura e Paulo Sales, da Baterias Moura. “A empresa, para ser bem-sucedida, precisa ser voltada aos interesses dos clientes, do mercado, do seu entorno e dos stakeholders”, afirmou Sales. Aqui na verdade não estamos homenageando essas duas pessoas e sim a família pelo processo de sucessão que foi feito de forma exemplar garantindo a perenidade do negócio e em especial o legado.

Eduardo Bartolomeo, da Vale S.A., foi o homenageado da categoria Executivo Empreendedor, destinada a CEOs que impulsionaram a transformação de empresas consagradas.

“A lógica que nos une é coragem e propósito. Assumi a Vale após a tragédia em Brumadinho, que impactou muitas famílias, mas que também nos proporcionou a possibilidade de transformar uma empresa tão importante para o Brasil”, declarou. “A gente existe para melhorar a vida e transformar o futuro juntos”, acrescentou.

CEO da EY no Brasil, Luiz Sergio Vieira, na cerimônia da 25ª edição do Programa Empreendedor do Ano Brasil Foto: Wanezza Soares/Estadão Blue Studio

Focada em empreendedores que estejam à frente de empresas com crescimento acelerado no mercado, a categoria Emerging homenageou lideranças de sete companhias. E o representante escolhido foi Tiago Dalvi, do Olist.

“Momentos como este reforçam nosso compromisso de fazer o negócio e de crescer, causando ainda mais impacto. A homenagem é um feixe de luz para olhar para o futuro e renovar as energias”, afirmou Dalvi, ao receber a sua homenagem.

A categoria Impacto, destinada a empreendedores e fundadores de empresas que nasceram com a missão de responder aos desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se guiem pelos princípios de ESG e apresentem soluções com resultados efetivos, teve homenageados de seis companhias. E o escolhido como representante foi Tomás Martins, da Tembici.

“Estamos só começando. É muito legal ver como os negócios cada vez mais se conectam com impacto. Esse é um movimento natural para qualquer negócio que começou há 5, 10 anos ou para aqueles que estão começando agora”, disse Martins, durante o evento.

Mais de 300 homenageados em 25 anos

Iniciada em 1998, a etapa brasileira do Empreendedor do Ano homenageou e reconheceu, desde então, o trabalho de mais de 300 executivos no País. “A longevidade mostra o nosso compromisso de apoio ao empreendedorismo para transformar. Ele precisa de coragem, ousadia, inovação e pessoas, além de pensar em como a solução e o produto vão resolver problemas e ajudar a prosperar”, afirma o CEO da EY.

Raquel Teixeira, sócia-líder da EY Private para América do Sul e líder dos programas Winning Women e Empreendedor do Ano, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da empresa de consultoria e auditoria com os negócios inovadores brasileiros.

Raquel Teixeira, sócia-líder da EY Private para América do Sul e líder dos programas Winning Women e Empreendedor do Ano Foto: Wanezza Soares/Estadão Blue Studio

“O objetivo do programa Empreendedor do Ano é reconhecer, promover e celebrar o empreendedorismo, que é uma ferramenta de inovação muito importante”, diz. “Esta é uma homenagem a empresários e empresárias que inovam com coragem e resiliência necessárias para transformar a sociedade em um mundo melhor”, acrescenta.

Agora em Mônaco

Globalmente, o programa Empreendedor do Ano foi criado em 1986 com o objetivo de homenagear os principais líderes empresariais do mundo de diferentes setores que se destacam na condução dos seus negócios. A cerimônia se tornou o principal evento internacional da EY, que tem equipes presentes em mais de 150 países, com atuação em auditoria, consultoria, impostos, estratégia e transações.

Escolhido representante dos homenageados da categoria Master, Zaher, do Grupo SEB, será o nome do Brasil na cerimônia do EY World Entrepreneur Of The Year™, a etapa global do programa, tradicionalmente realizada em Mônaco e que em 2023 acontecerá em junho.

O evento destaca um grande homenageado global anualmente. Em 2018, Rubens Menin, da construtora MRV Engenharia, foi o primeiro brasileiro e latino-americano a conquistar essa honraria.

Confira a lista completa dos homenageados da 25ª edição do Empreendedor do Ano Brasil:

Categoria Master

Andrea Seibel (Leo Madeiras), Chaim Zaher (Grupo SEB), José Isaac Peres (Multiplan), Péricles Pereira Druck e Sérgio Ribas (Irani Papel e Embalagem), Teobaldo Costa (Rede Atakarejo) e Bruno Ferrari (Grupo Oncoclínicas).

Categoria Emerging

Diego Siqueira (Trinus.co), Goldwasser Neto e João Pedro Mano (Accountfy), Mônica Granzo (Smarkets), Mônica Hauck (Sólides), Flávio Castaldi, Pedro Roso e Rodrigo Lopes (Docket), Tiago Dalvi (Olist) e Vander Corteze (Beep Saúde).

Categoria Impacto

Danilo Costa (Educbank), Douglas Lopes (Incentiv.me), Guilherme Pierri (Digital Favela), Lucas Infante (Food to save), Tomás Martins (Tembici), Roberta Faria e Rodrigo Pipponzi (Editora MOL).

Categoria Executivo Empreendedor

Eduardo Bartolomeo (Vale S.A.).

Categoria Family Enterprise

Sérgio Moura e Paulo Sales (Baterias Moura).