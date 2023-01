Lançamento de programa para negociar dívidas vai ficar para depois, diz Haddad

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas a serem anunciadas nesta quinta-feira, 12, serão fiscais e que o lançamento do programa de renegociação de dívidas Desenrola, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ficar para depois de sua viagem para o Fórum Econômico de Davos, que ocorre na semana que vem. Haddad viaja no domingo para a Suíça.

As declarações foram dadas na saída do Ministério da Fazenda, após reunião com a presidente indicada do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e o diretor de Contadoria e Controladoria da Caixa, Marcos Rosa.

Segundo fontes, as medidas desta quinta terão o mote de recuperação fiscal e devem ter impacto de cerca de R$ 160 bilhões. A principal medida deve ser a retomada do voto de qualidade do Comitê Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o que dá a possibilidade de a Fazenda desempatar as votações.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast na quarta, o pacote de medidas deve incluir também a revogação da redução do PIS/Cofins cobrado sobre receitas financeiras de grandes empresas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: Wilton Junior/Estadão

Haddad tem reunião ainda nesta manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. À tarde, 14h30, anuncia as primeiras medidas econômicas do governo na sede do Executivo e, em seguida, às 16h, concede entrevista à imprensa sobre o assunto.