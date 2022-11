Programa Novo Rio Pinheiros supera meta inicial e conecta 650 mil famílias

O programa do Novo Rio Pinheiros conectou redes de esgoto para 650 mil famílias evitando que esse material seja despejado diretamente no rio. O dado foi revelado pelo secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Fernando Chucre, durante o Fórum Estadão Think “Sustentabilidade, Habitação e o Novo Rio Pinheiros”, realizado na sexta-feira (25). De acordo com o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, a meta era conectar 533 mil residências à rede de coleta e tratamento de esgoto, assim diminuindo a carga de matéria orgânica que chega sem tratamento aos afluentes e, consequentemente, ao rio. “Hoje já são 650 mil conectadas, 22% acima da meta”, disse, acrescentando que o projeto previsto para o Rio Tietê será cinco vezes maior, chegando a 3 milhões de casas.

Além disso, estão sendo implantadas cinco unidades de recuperação da qualidade da água, algumas delas já operando, que serão o segundo grande salto na qualidade do rio. Até o momento, mais de 86 mil toneladas de lixo já foram removidas.

A despoluição do Rio Pinheiros e implantação do ICMS ambiental para incentivar a preservação do meio ambiente foram destacadas em evento no último dia 25

O secretário de Governo Marcos Penido considera que o Novo Rio Pinheiros é o maior projeto socioambiental do País porque envolve saneamento básico e revitalização do meio ambiente. “O Rio Pinheiros era considerado morto e esse projeto traz 650 mil ligações e uma população de 1,9 milhão de pessoas, trazendo dignidade a esse público”, diz. Ao todo, afirma ele, são 25 quilômetros de rio despoluído.

“O governo do Estado de São Paulo se comprometeu com a despoluição do Rio Pinheiros e implantou o ICMS ambiental para incentivar a preservação do meio ambiente. Esses são dois exemplos de projetos que são executados com responsabilidade social, ecológica e sustentável. São Paulo é um Estado sustentável”, diz o governador Rodrigo Garcia.

A parceria com a iniciativa privada foi fundamental para criar infraestrutura para potencializar a revitalização do Pinheiros. “É possível ter avanços na agenda climática com esforços que busquem novos caminhos. Não adianta trilhar os mesmos caminhos de sempre. O IFC patrocinou a iniciativa privada contratada. Então, tanto financiando governo quanto iniciativa privada, a gente está muito associado a resolver esses desafios”, afirma Stela Goldenstein, coordenadora nacional do 2030 Water Resources Group para o Brasil.

Entre os projetos da iniciativa privada, está a construção do Parque Linear Bruno Covas, que já conta com 8,2 quilômetros de extensão. “A iniciativa privada entrou para fazer a infraestrutura do Parque Bruno Covas e até o momento já foram investidos R$ 30 milhões e isso é só o começo”, diz Adalberto Bueno Netto, presidente do grupo Bueno Netto, que cuida da gestão do parque. Ele conta que pelo cronograma inicial esse processo ia durar de 5 a 6 anos e acabou durando apenas 3 anos.

O Novo Rio Pinheiros é o maior projeto socioambiental do País porque envolve saneamento básico e revitalização do meio ambiente Marcos Penido, secretário de Governo do Estado de São Paulo

Programas de habitação atenderam mais de 1 milhão de pessoas

A demanda por habitação social tem sido cada vez maior em todo o País. Nesse sentido, o governo do Estado de São Paulo vem atuando para tentar minimizar o impacto da falta de moradia para a população paulista. O tema foi tratado durante o Fórum Estadão Think: Sustentabilidade, Habitação e o Novo Rio Pinheiros, promovido pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Especialistas debateram a questão da moradia no Estado de São Paulo durante o Fórum Estadão Think “Sustentabilidade, Habitação e o Novo Rio Pinheiros”

Na ocasião, o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary, citou a desburocratização e a transversalidade das ações como fatores cruciais para enfrentamento dos desafios de moradia. “Chegamos a mais de 250 mil famílias que receberam alguma ação da Secretaria da Habitação, passando de mais de 1 milhão de pessoas atendidas dentro do programa de habitação do governo de São Paulo”, diz o secretário.

O secretário citou como exemplo a regulamentação de uso de áreas institucionais para produção de habitações sociais e apresentou os reflexos das melhorias nos processos em programas como o Cidade Legal criado há 14 anos. Também destacou os programas: Vida Longa, voltado a pessoas idosas, Vida Digna, que realoca famílias que vivem em palafitas e áreas alagáveis, e a melhoria de habitações promovida pelo programa Viver Melhor com foco em habitações degradadas.

“A produção de habitação é urgente. O Estado é grande, com mais de 600 municípios espalhados. Então é difícil chegar em todos os municípios. Há um papel complementar entre o governo do Estado e a iniciativa privada, o governo vai a alguns municípios menores através da CDHU, as construtoras conseguem estar mais concentradas nos municípios grandes”, avalia Daniela Ferrari, diretora de Habitação Econômica do Secovi-SP.