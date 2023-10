Programas de Entrada da Mondelez Brasil focam em diversidade e inclusão

Os dois Programas de Entrada da Mondelez Brasil – Estágio e Mondelíderes (programa de desenvolvimento da futura liderança) – têm objetivos diferentes, mas ambos seguem o mesmo princípio: diversidade e inclusão. Eles atuam como uma incubadora de talentos diversos que assumirão posições de entrada (no caso de estágio) ou liderança na companhia (Mondelíderes).

O Programa de Estágio busca estudantes universitários de todas as diversidades que temos representadas nos nossos comitês – gênero, orientação sexual, raça, etnia, idade e pessoas com deficiência que residam nas localidades de nossas operações. Anualmente, seleciona mais de 100 posições.

Já no Mondelíderes, nosso programa com foco em aceleração de carreira, o grupo foco de diversidade varia anualmente. Na última edição, em maio deste ano, focamos 100% na contratação de pretos e pardos. Esse programa tem uma única edição por ano.

Caroline Farias, Líder dos Programas de Entrada da Mondelez Brasil Foto: Divulgação/Mondelez Brasil

Para o Mondelíderes, as únicas exigências são que o candidato tenha superior completo e que já tenha certo tempo de experiência, atualmente ocupando o cargo pelo menos a partir de analista sênior. E podem participar profissionais de qualquer região do Brasil, desde que tendo a disponibilidade de atuar em uma das localidades onde a companhia atua.

Sem inglês

Em comum, nossos programas de entrada são muito flexíveis em questões como exigência de Inglês ou uma segunda língua, vivência no exterior, curso específico ou faculdade de primeira linha, até porque entendemos que não são esses fatores que determinam o potencial de uma pessoa, mas sim seus valores, vivências e comportamentos.

Como no Mondelíderes, o que conta mais são as experiências do candidato e sempre informamos quais são as áreas que têm vagas abertas para o programa e ele pode escolher quais são suas duas áreas de maior interesse.

Ao contrário da maioria dos programas de Trainee, em que só no final do programa os participantes escolhem a área em que irão atuar, no Mondelíderes avaliamos a performance desses colaboradores e se são compatíveis com a expectativa que temos para assumirem uma gerência ou não após os 20 meses que passam em desenvolvimento.

Importância

Diversidade faz parte da estratégia da Mondelez Brasil. É tão importante que está em nosso pilar de Cultura e é discutida e acompanhada de perto pela alta liderança. Queremos continuar avançando continuamente para aumentar a representatividade de grupos sub-representados.

Isso porque essas pessoas representam o nosso futuro. Os estagiários, por exemplo, são a nova geração que está vindo, que vai oxigenar nossas ações, trazer reflexões que são importantíssimas para continuarmos progredindo.

E temos avançado muito na conversão desses talentos ao final do período de estágio. Até o momento, mais de 50% das nossas vagas nas posições de entrada foram preenchidas por estagiários, daí a importância do programa para conseguirmos refletir a diversidade da sociedade em todas as camadas da nossa empresa.

A meta do nosso Programa de Estágio é ter pelo menos 80% dos candidatos aprovados diversos. Já no ano passado, fechamos com 87% e, neste ano, as duas ondas do programa já fecharam acima desse percentual.

Processo humanizado

E o que nos faz ter certeza de que estamos acertando com os programas são os feedbacks positivos e os elogios que recebemos dos candidatos por nos preocuparmos em oferecer uma experiência positiva para todos, mesmo os que não foram selecionados. Eles ressaltam o cuidado em cada etapa e a humanização do processo.

O contato com as pessoas ao longo de toda a jornada dos programas é feito sempre por pessoas e não bots (robôs). Outro exemplo foi o suporte de saúde mental oferecido aos participantes do Mondelíderes ao longo da jornada, em parceria com a AfroSaúde, startup de saúde mental cuja equipe de atendimento é formada por pessoas pretas e pardas.

E, a cada ano, avaliamos a experiência dos candidatos para que possamos continuar inovando nos processos e nas ações que aceleram o desenvolvimento desses jovens depois que entram na companhia.

* Líder dos Programas de Entrada da Mondelez Brasil