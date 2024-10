‘Proibição do uso de cartão de crédito em aposta valerá para cartão do Bolsa Família’, diz Dias

BRASÍLIA - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira, 17, que a medida de proibição do uso de cartão de crédito para jogos de apostas online também valerá para o cartão do Bolsa Família. Segundo ele, a decisão já foi adotada e está, neste momento, em fase de implementação técnica.

“Para não criar, inclusive, um preconceito contra o cartão do Bolsa Família, a medida geral que vale para todos os cartões, vale também para o cartão do Bolsa Família”, disse Dias após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Nós estamos agora, tecnicamente, para poder fazer a implementação”, emendou. Ele explicou que as próprias empresas de bets farão o bloqueio do uso do cartão do Bolsa Família nos jogos online.

O ministro Wellington Dias afirmou que há uma operação para verificar se têm sido utilizados CPFs de beneficiários do Bolsa Família no processo de lavagem de dinheiro envolvendo os jogos virtuais Foto: Ed Ferreira/Estadão

O ministro também voltou a dizer que já existe uma operação para verificar se têm sido utilizados CPFs de beneficiários do Bolsa Família no processo de lavagem de dinheiro envolvendo os jogos virtuais. "Há indícios de que possam estar utilizando também de forma fraudulenta e cometendo crime de lavagem de dinheiro com o uso de CPF dessas pessoas", afirmou. Dias disse ainda que, durante o encontro com Haddad, foi discutida a importância de garantir recursos no último trimestre do ano para ações de combate à fraude em benefícios sociais. Essa é uma das apostas do governo para reduzir gastos em meio à pressão da elevação de despesas obrigatórias sobre as regras fiscais.

“Tanto o Ministério Social integrado com o Ministério da Previdência, e a rede federal de fiscalização do Bolsa Família, que agora também é colocada à disposição para outros programas sociais no combate à fraude. Onde tiver fraude, a gente combate de forma eficiente, para que não se tenha dinheiro público sendo pago a quem não tem o direito”, explicou o ministro.