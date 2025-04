Projeção para rombo da Previdência piora e exige discussão sobre nova reforma, aponta Tesouro

Essa deterioração reflete a estagnação das receitas previdenciárias, ao passo que o gasto cresce acelerado. Em 2025, o Tesouro projeta que a arrecadação com Previdência será de R$ 693,5 bilhões, equivalente a 5,49% do PIB. Em 2100, essas receitas somarão R$ 13,8 trilhões, ou 5,37% do PIB. Por outro lado, as despesas seguirão crescendo. Em 2025, são estimadas em R$ 1,032 trilhão, ou 8,17% do PIB, mas alcançarão R$ 43,8 trilhões, ou 16,98% do PIB em 2100.

Ao Estadão/Broadcast, o subsecretário de Contabilidade Pública do Tesouro, Heriberto Nascimento, avalia que o cenário exige uma nova discussão sobre mudanças nas regras. “É premente ter alguma discussão o mais rápido possível sobre esse tema e não só regime geral, como ainda o próprio dos servidores e dos militares, cujo projeto já foi enviado”, disse. Ele lembra ainda que, no caso do regime próprio dos servidores, houve estabilização do déficit em um patamar ainda elevado.