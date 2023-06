Projeções para o PIB deste ano vão a até 2,6% após resultado do primeiro trimestre

O bom desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre levou parte de bancos e consultorias a revisar as projeções de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano para acima de 2,5%. Antes, as previsões estavam na faixa de 1,5% a 2%.

Nesta quinta-feira, 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB cresceu 1,9% na comparação com os últimos três meses do ano passado. O resultado foi puxado pelo desempenho do agronegócio, que cresceu 21,6% no período.

O crescimento do PIB ficou acima da mediana das projeções colhidas pelo Broadcast, que era de 1,2%.

“Dadas as revisões de dados e a superação do primeiro trimestre, nossa previsão de crescimento real do PIB em 2023 subiu para 2,6%, de 1,75%”, afirmou em relatório o diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos.

A MB Associados aumentou a sua previsão para o PIB de 2023 de 1,3% para 2,1%. “Há chances reais de revisões serem feitas para cima e um PIB que no começo do ano parecia perdido conseguirá reverter a tendência por conta das commodities”, afirmou Sergio Vale, economista-chefe da consultoria.

Agropecuária cresceu 21,6% no primeiro trimestre, segundo o IBGE Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO CONTEÚDO

Continua após a publicidade

De acordo com o sócio e economista-chefe da G5 Partners, Luís Otávio Leal, o crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre deixa uma taxa de carrego de 2,4 pontos porcentuais para o restante do ano. Isso significa, na prática, que mesmo que todos os próximos trimestres venham a apresentar crescimento nulo, a economia ainda fechará o ano crescendo 2,4%.

Se anualizado, o PIB do primeiro trimestre cresce a uma taxa de 4%, acima do que o mercado e o próprio Leal esperava. Diante disso, a G5 Partners revisou a previsão para o crescimento da economia em 2023 de 1,5% para 2,3%.

Como já era amplamente esperado, o principal destaque, pelo lado da oferta, foi o setor agropecuário, responsável por 1,7 ponto porcentual do crescimento em relação ao quarto trimestre de 2022.

Segundo Leal, essa concentração do resultado positivo no ramo agropecuário “coloca em dúvida a sustentação deste movimento”, e a perspectiva para os próximos trimestres é de que o PIB fique mais perto da estabilidade. “Ou seja, um ‘pibão’ com gosto de ‘pibinho’, mas que já garante um ‘pibão’ para 2023″, acrescentou.

A XP Investimentos também indicou que deve aumentar a sua previsão de crescimento de 1,4% para a faixa de 2% a 2,5%. / Aline Bronzati, Cícero Cotrim, Gustavo Nicoletta, Italo Bertão Filho e Luiz Guilherme Gerbelli