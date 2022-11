Projeto leva às periferias o direito de brincar

Publicidade

O período de quarentena, no início da pandemia, marcou para as crianças uma fase de restrição das brincadeiras em parques e praças. Mas, mesmo com o retorno da convivência social, há meninos e meninas ainda privados de acesso a espaços públicos seguros e adequados para brincar – seja por medo da violência, seja por falta de políticas públicas voltadas à infância, especialmente nas periferias. A partir dessa constatação, surgiu o projeto Comunidades do Brincar.

O projeto, idealizado pelo Movimento Unidos pelo Brincar, constrói nas comunidades espaços de lazer para que as crianças tenham um local adequado para atividades lúdicas e convívio social em segurança. Em 2021, quando a iniciativa começou, essas estruturas foram instaladas no Complexo do Alemão, no Rio, e nos bairros de Paraisópolis e Heliópolis, ambos em São Paulo. A entrega mais recente ocorreu em outubro na Favela dos Sonhos, no município Ferraz de Vasconcelos (SP), onde o parque recebeu o nome de Ladeira da Alegria.

À disposição das crianças, estão escorregadores, balanços, casa na árvore, pistas para “amarelinha”, entre outros tipos de brinquedo. Fernanda Morena, diretora de campanhas do Movimento Unidos pelo Brincar, diz que cada espaço é montado de forma diferente, pensado para atender aos pedidos das crianças e de suas famílias.

“Todo projeto que a gente faz é em cocriação com a comunidade. Fazemos uma escuta tanto com as famílias, que querem apostar que suas crianças tenham o acesso ao aprendizado pela brincadeira, quanto com as crianças, que são os beneficiários mais diretos”, conta a dirigente da organização – que promove iniciativas similares também na Colômbia, na África do Sul e em Ruanda.

Projeto Comunidades do Brincar, em Paraisópolis, em São Paulo Foto: João Neto

Parceria

As construções, que têm custo entre R$ 10 mil e R$ 50 mil, são financiadas pela Fundação Lego e contam com a colaboração de parceiros que trabalham com impacto social como a organização Gerando Falcões e a Fundação Amazônia Sustentável – esta última vai permitir que o projeto chegue pela primeira vez à região amazônica.

A ideia é de que, além de assegurar às crianças o direito de brincar, esses espaços sejam modelos para indicar ao poder público uma alternativa. “O que estamos fazendo é como uma prova de conceito para mostrar ao poder público que é possível desenvolver comunidades usando o brincar”, defende Fernanda.

A gestora acredita que um dos pontos significativos das Comunidades do Brincar é priorizar as demandas das crianças, elevando a importância que as brincadeiras têm nessa fase do desenvolvimento humano. Por isso, para conscientizar o poder público, o próximo passo do projeto será o lançamento de um portfólio de soluções dirigido às prefeituras. “Vamos não só mostrar que a demanda existe, mas dar o caminho das pedras”, diz.