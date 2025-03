Província do Canadá suspende sobretaxa de energia para americanos após conversa com o governo Trump

A suspensão da medida, que havia gerado uma retaliação do governo Trump com aumento nas tarifas de aço e de alumínio sobre o Canadá, ocorreu após conversa do governante da província canadense com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

Na rede X, Ford informou que o tema da reunião será o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA):