Quais dívidas podem ser renegociadas na Caixa? Entenda como vai funcionar o programa ‘Você no Azul’

A Campanha Você no Azul, lançada pela Caixa Econômica na última quinta-feira, 6, disponibiliza descontos de até 90% para regularização de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas.

Podem ser renegociadas todas as dívidas com a Caixa na modalidade de crédito, como cheque especial, cartão de crédito e capital de giro, exceto contratos de habitação e agrícolas.

Programa Você no Azul da Caixa permite renegociação de dívidas com até 90% de desconto Foto: Renato S. Cerqueira/Estadão

O banco informa que o desconto é sobre o valor total da dívida, variando de acordo com o tipo de empréstimo e a situação individual de cada contrato. A maior parte das negociações considera desconto maior se o pagamento for à vista, mas é possível parcelamento em alguns casos.

A ação contempla contratos de 4 milhões de clientes na pessoa física e 396 mil na pessoa jurídica. Segundo o banco, mais de 80% podem liquidar seus débitos por até R$ 1 mil. A expectativa é de que sejam recuperados mais de R$ 1 bilhão, informou Julio Volpp, vice-presidente da Rede de Varejo da Caixa, na entrevista de lançamento.

Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. A campanha ocorre até 29 de dezembro em todo território nacional.

Saiba como renegociar sua dívida com a Caixa

Nesta edição, cerca de 70% das propostas da campanha estão habilitadas para efetivação por meio do site da Caixa, do aplicativo e pelo WhatsApp (0800 104 0104).

Também é possível comparecer presencialmente em uma agência da Caixa. Algumas cidades receberão ainda o Caminhão Você no Azul, com a rota disponível no site do banco.