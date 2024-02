Vai investir em imóveis em São Paulo? Veja quais são e onde ficam os apartamentos mais rentáveis

Quem pensa em aproveitar a queda da taxa de juros para investir em imóveis e obter lucros com aluguéis ou revenda em São Paulo tem mais chances de sucesso ao apostar em dois perfis diferentes de propriedades. Para locação, os apartamentos compactos localizados em bairros periféricos tendem a ter o melhor retorno ao investidor que busca renda mensal. Por outro lado, imóveis maiores, situados em áreas centrais, demonstram ser mais lucrativos para aqueles que planejam comprar e vender.

PUBLICIDADE As conclusões são de um levantamento feito pelo economista, pesquisador da FEA/USP e fundador da RBA Consultoria Econômica, Rodger Campos, em parceria com a startup imobiliária Loft. A análise mostra que apartamentos menores dão um retorno médio anual de 7,5% do valor de venda em aluguel, enquanto os imóveis maiores registram um retorno menor, de 5,95%. Bairros como Artur Alvim, Vila Andrade e Itaquera têm maior retorno na renda vinda do aluguel do que Jardim Europa e Paraíso, onde os moradores tendem a comprar imóveis próprios em vez de optar pela locação. O principal motivo apontado por Campos é o déficit habitacional das regiões periféricas da cidade, o que torna o aluguel mais atrativo para o morador, além de se tratar de população de baixa renda e maior dificuldade para aquisição de imóvel próprio sem comprometer mais de 30% do salário.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

A análise foi feita utilizando dados de fontes oficiais, como Banco Central e Prefeitura de São Paulo, bem como a calculadora imobiliária da Loft, treinada com uma base de 10 milhões de anúncios.

Campos conta que o estudo foi feito sob a óptica da compra de propriedades com finalidade de investimento, e não de moradia, por isso, classifica que os maiores retornos de aluguéis estão em bairros onde o risco de inadimplência é mais alto, enquanto o melhor retorno para revenda acontece em bairros centrais e mais urbanisticamente desenvolvidos.

“Há um fator cultural do brasileiro que nos leva a investir em imóveis. Somos uma sociedade que cresce sonhando com o imóvel, que é um símbolo de segurança. Nossa sociedade também não é muito educada a fazer investimentos financeiros, apesar do crescimento nos últimos anos. Além disso, temos empresários que continuam a investir em imóveis porque são ativos que oferecem bons retornos”, diz.

O mercado imobiliário já vende produtos tanto para moradores quanto para investidores. Em alguns casos, os próprios sites e esforços de vendas das empresas do ramo são separados.

Publicidade

Empresas como Cyrela e Vitacon apostam em apartamentos localizados em bairros nobres da capital paulista, como Moema, Brooklin, Perdizes e Jardins, para atrair investidores.

O diretor de marketing e inteligência de mercado da Trisul, Lucas Araújo, conta que investidores profissionais chegam a comprar 10 ou 20 unidades para compor uma carteira de investimentos diversificada. “Quem tem R$ 2 milhões em conta pode comprar dois compactos próximos a estações de metrô, faculdades ou eixos corporativos para ter a renda do aluguel. Historicamente, o brasileiro é ‘machucado’ com essa história de deixar o dinheiro no banco. O imóvel sempre foi uma opção segura de investimento, seja com o aluguel ou com a venda com lucro após alguns anos”, diz.

Araújo afirma ainda que a Trisul tem empreendimentos com apartamentos de pequeno porte que são feitos pensando em vender para investidores. “Temos lançamentos de compactos que são vendidos majoritariamente, 80%, para investidores. Temos empreendimentos assim na Vila Mariana, Vila Clementino, Moema, Vila Madalena, Perdizes e Bela Vista”, diz o diretor.

Bairro do Itaim Bibi foi o que mais se valorizou para quem comprou imóvel com objetivo de revenda nos últimos anos Foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo

Segundo o sócio-diretor da Inter Asset, Mauro Lima, o mercado imobiliário brasileiro começa a traçar uma trajetória rumo a um cenário similar ao dos Estados Unidos, onde mais de 40% dos imóveis residenciais pertencem a investidores ou fundos de investimento, que são oferecidos para locação. “Com um grande número de inquilinos e baixa vacância, o risco de inadimplência é baixo. Chega até a ser menor do que o de fundos imobiliários que têm apenas um cliente corporativo”, afirma Lima.

PUBLICIDADE De olho em regiões fora do radar do mercado, a gestora Alianza Investimentos, que tem o fundo imobiliário ALZR 11, está captando recursos para um fundo de investimento imobiliário com ativos localizados na periferia da capital paulista. Dois empreendimentos na Vila Matilde, na Zona Leste, estão iniciando as obras. Cada um terá 150 apartamentos, com lançamentos previstos para o fim de 2025. Compra e venda de imóveis Se a locação dá mais retorno em imóveis de pequeno porte, são os grandes que têm vez no lucro com compra e venda. Segundo o estudo, os apartamentos grandes tiveram retorno de 14% aos investidores, diante de 9,1% dos menores. Os bairros que mais se destacaram na análise foram Itaim Bibi e Sé com valorização em torno de 25% em cinco anos. Porém, mais oportunidades podem ser encontradas por pessoas que estão atentas às movimentações do poder público e do mercado imobiliário, segundo Campos.

Publicidade

“Entendendo mais sobre o desenvolvimento urbanístico, o plano diretor e de infraestrutura da cidade, dá para se antecipar à valorização dos imóveis em diferentes bairros de São Paulo. Com isso, é possível ter rentabilidade acima da média, tanto com aluguel ou com revenda”, diz Campos.

O estudo, porém, não considera separadamente os casos de leilões de imóveis, que tendem a ter retornos acima da média de mercado.