Quais produtos estão no centro da guerra comercial de Trump? Veja lista

O preço do combustível é outro item que poderá ficar mais caro para os americanos por conta da tarifa de 10% sobre produtos de energia vindos do Canadá. A indústria de petróleo e gás dos EUA está ameaçada porque é altamente dependente do petróleo do Canadá, que responde por cerca de 60% do petróleo importado pelos EUA. Com isso, o efeito sobre o preço dos combustível será inevitável.

Celular, videogames e madeira para construção

Os eletrônicos de consumo, principais bens importados da China pelos Estados Unidos no ano passado, também podem ficar mais caros. De celulares e computadores a videogames, o americano deve sentir o impacto nos preços.

Além dos eletrônicos, o aumento do custo da construção civil, que usa muita madeira serrada como insumo, está no radar. Cerca de 30% desse insumo é importado do Canadá.