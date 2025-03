O Procon-SP enviou na manhã desta terça equipes ao Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, para verificar o atendimento aos clientes afetados pela suspensão da Voepass. A fiscalização também englobará a Latam. “Neste momento, o principal direito do consumidor é o da informação. Ele precisa saber como será reacomodado em outro voo ou terá o seu dinheiro devolvido”, afirma Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP. Leia aqui a entrevista com o diretor-exeutivo do Procon.

Segundo a advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC) e integrante da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB/SP), a Voepass deve, obrigatoriamente, alocar os passageiros em outros voos. “Muita gente só vai ficar sabendo dessa situação quando já estiver no aeroporto”, diz. Essa reacomodação em outro voo não pode gerar custos aos clientes. Outra possibilidade é o reembolso integral do valor pago pelo passageiros. Os clientes afetados pela medida e que já estiverem no aeroporto têm direito a uma série de assistências, que, segundo as regras da Anac, são escalonadas pelo período em que o cliente tiver de esperar. Confira abaixo: