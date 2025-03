Quais são os países e empresas que mais produzem aço no mundo? Veja os rankings

Em 2024, a China manteve a sua liderança na produção de aço bruto no mundo, com uma produção de cerca de 1 bilhão de toneladas, o que representa 53,4% do total mundial, segundo a Associação Mundial de Aço (World Steel Association).

Nesta quarta-feira, 12, os Estados Unidos começam a praticar a tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras de aço imposta pela administração de Donald Trump. Apesar de o Brasil não ser um dos maiores produtores do mundo, ele será afetado, já que é um dos principais exportadores do insumo para o país norte-americano.

O processo de laminação a quente em ação na Nippon Steel, em Kashima, próximo a Tóquio; novas tarifas dos EUA sobre aço e alumínio entraram em vigor nesta quarta-feira Foto: Richard A. Brooks/RICHARD A. BROOKS

PUBLICIDADE O volume produzido pela China é quase sete vezes mais do que a segunda colocada, a Índia, que produziu 149,6 milhões de toneladas. Em terceiro aparece o Japão, com 84 milhões de toneladas. Juntos, China, Índia e Japão respondem por 65,8% da produção global de aço em 2024. O Brasil tem uma produção de 3,35% de tudo que é fabricado na China. Apesar disso, também se destaca mundialmente quando o assunto é esse insumo, ocupando a 9ª colocação. Confira o ranking abaixo.

Embora a China não figure –ao menos de forma direta– entre os maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos, posto ocupado pelo Canadá, o país asiático também detém a maior indústria do setor, a China Baowu Group. Essa indústria chinesa produz mais do que o dobro da segunda colocada no ranking da Associação Mundial de Aço, posto ocupado pela ArcelorMittal, com sede em Luxemburgo.

No ranking das 10 maiores empresas do mundo, nove são asiáticas, sendo seis, chinesas: