O prazo para entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 foi “esticado”. Historicamente, o período de transmissão de dados à Receita Federal ficava restrito entre março e abril, mas, desde a eclosão da pandemia de covid-19, em 2020, a data limite vem sendo alterada. A diferença desta vez é que o período prolongado já é conhecido desde o início do prazo.

Desta forma, para 2023, o período em que a plataforma da Receita ficará disponível para prestação de contas ao Fisco será de 15 de março até 31 de maio - até as 23h59m59s.

Os meios para se realizar a entrega da declaração, de acordo com a própria Receita, são:

PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, que ficará disponível a partir do dia 15 de março;

Meu Imposto de Renda, serviço online de entrega da declaração.

Quem é obrigado a declarar IR em 2023?

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

O segundo tópico de obrigatoriedade é para quem recebeu no ano passado valores acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. O terceiro é para caso o contribuinte tenha obtido em 2022 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, como pode acontecer em vendas de imóveis e veículos. Para ver os outros cinco itens, clique aqui.

A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano.