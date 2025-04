Qual será o impacto das tarifas anunciadas por Trump para a economia global e o Brasil?

Trump impôs uma tarifa recíproca de 10% para os produtos brasileiros. A maioria dos países teve tarifas ainda maiores. As tarifas recíprocas para a China serão de 34% (além dos 20% já anunciados anteriormente), enquanto os produtos da União Europeia serão taxados em 20%. Para o Japão, Coreia do Sul e Índia, as sobretaxas serão de 24%, 25% e 26%, respectivamente.

Para entender mais sobre a consequências das tarifas. o Estadão conversa com Lucas Ferraz. Ele é coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais na FGV. Também foi secretário de Comércio Exterior na gestão de Jair Bolsonaro. Siga a entrevista no link abaixo.