Qualidade, segurança e acolhimento: os segredos de um atendimento de excelência em saúde

Novo sistema de eletrocardiograma da empresa tem evitado falha na interpretação do exame Foto: Hapvida/Divulgação

Inovações como o aparelho próprio de monitoramento do batimento cardiofetal têm contribuído para partos seguros Foto: Hapvida/Divulgação

Imagine chegar ao hospital para uma emergência e receber atendimento ágil usando apenas a impressão digital em vez de ter de passar por um longo momento de cadastro? Esse é apenas um dos usos que a tecnologia aliada à saúde tem proporcionado atualmente na rede de atendimento da Hapvida NotreDame Intermédica, considerada a maior empresa de saúde da América Latina.

Presente nas cinco regiões do País com mais de 760 instalações, entre hospitais, pronto-atendimentos, clínicas, unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, a empresa tem utilizado cada vez mais a tecnologia para fortalecer seu tripé de atuação baseado em qualidade, segurança e acolhimento.

Segundo Anderson Nascimento, vice-presidente de Operações da Hapvida NotreDame Intermédica, isso inclui sistemas integrados para relacionamento constante com os clientes. “Temos um sistema verticalizado, com hospitais próprios e rede de monitoramento que garante a conversa entre clínicas, laboratórios, centros de diagnóstico por imagem e os hospitais. A informação flui de uma unidade para outra, garantindo que todos os médicos tenham acesso e dando segurança de que o histórico acompanha o paciente em qualquer lugar.”

Desde a implantação desse sistema, nenhum paciente teve óbito na emergência por falha na interpretação do eletrocardiograma, o que nos dá muito orgulho Anderson Nascimento, vice-presidente de Operações da Hapvida NotreDame Intermédica

Com protocolos digitais, os exames laboratoriais contam com acompanhamento de tempo para serem entregues com maior agilidade, o que permite à empresa entregar os laudos em até duas horas, ante três horas na média de outros laboratórios. “Realizamos mais de cinco milhões de exames por mês e, em mais de 1,2 milhão dos casos, contamos com um relaudo feito por um segundo médico em até uma hora, além de uma análise por inteligência artificial, para garantir a assertividade dos exames”, explica Nascimento.

Nesse campo, o vice-presidente de Operações destaca o sistema de eletrocardiograma, acompanhado por especialistas cardiologistas que avaliam todos os exames desse tipo feitos em emergências, fornecendo os laudos e indicando a conduta médica a ser seguida em até 15 minutos. “Desde a implantação desse sistema, nenhum paciente teve óbito na emergência por falha na interpretação do eletrocardiograma, o que nos dá muito orgulho.”

Atendimento no tempo certo

Outra área que se beneficia dos avanços tecnológicos oferecidos pela Hapvida NotreDame Intermédica é a maternidade e neonatologia. Recentemente, conta Nascimento, a empresa criou um aparelho próprio de monitoramento do batimento cardiofetal, usado em mulheres que entram no hospital a partir de 32 semanas de gestação, feito em parceria com o Senai Ceará. O equipamento gera um laudo da gestante, enviado à central de monitoramento da empresa em Fortaleza (CE), que avalia os sinais do bebê e aciona as equipes médicas a cada alteração. O objetivo, explica, é garantir um parto seguro e no momento adequado.

Nascimento diz ainda que a área de maternidade da empresa também se destaca pelo programa Gestar Bem, que oferece, entre várias iniciativas, o incentivo ao parto adequado. “O Brasil ainda tem uma cultura muito cesarista, as pessoas não conhecem os benefícios do parto normal. Buscamos esse caminho pelos benefícios que ele traz para a recuperação da mãe e evolução da criança”, pondera. Ele diz ainda que, nas praças onde o programa é bem estabelecido, até 42% dos partos são realizados por essa via, número muito acima da média nacional, de 23,18% segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

A busca por atendimento no tempo adequado também ocorre nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que atualmente contam com mais de 1.400 leitos de UTI adulto e pediátrico. Graças a um acompanhamento integrado de gestão, essa área tem conseguido reduzir os índices de readmissão, garantindo que os pacientes internados tenham alta apenas no momento certo. “A literatura médica fala que casos de readmissão são aceitáveis em até 3% dos casos. Na Hapvida, estamos com 1,1%, ou seja, as altas estão sendo dadas de modo seguro”, ressalta o médico.

Nem sempre a gente pode curar, mas temos a obrigação de aliviar a dor das pessoas. Anderson Nascimento, vice-presidente de Operações da Hapvida NotreDame Intermédica





Arte Estadão Blue Studio Foto: Arte Estadão Blue Studio

Humanização que faz diferença

Pilar de atuação da Hapvida NotreDame Intermédica, acolhimento dá o tom a projetos voltados ao bem-estar de pacientes em todas as faixas etárias e com diferentes quadros clínicos; conheça oito destaques que proporcionam a humanização do atendimento médico

Visita estendida 24h

Consiste em manter as UTIs de portas abertas às visitas, permitindo que familiares e amigos tenham acesso aos pacientes a qualquer hora do dia, sem necessidade de readequar a rotina a um horário estipulado pelo hospital.

Momento ‘psiu’

Busca promover conforto, silêncio e tranquilidade com diminuição dos ruídos nas UTIs neonatais. O programa, aliado ao efeito terapêutico da musicoterapia, proporciona um ambiente de conciliação do sono para bebês e mães.

Prontuário afetivo

O objetivo é promover maior proximidade entre o paciente e a equipe assistencial, tendo como base a valorização da individualidade.

Apaixonados pela vida

Tem como missão a padronização de projetos de acolhimento na companhia, proporcionando uma experiência feliz aos pacientes e familiares, contagiando-os com alegria e amor.

Toque de amor

Buscando melhorar a experiência do paciente durante a internação, proporciona a realização de um desejo gastronômico, o que reforça a relação de acolhimento e confiança com a equipe assistencial. Com atenção à segurança alimentar, as refeições especiais são preparadas dentro da dieta aprovada por médicos e nutricionistas.

Realizando um sonho

É um projeto que tem como missão realizar um sonho do paciente internado, dentro das autorizações médicas possíveis. A iniciativa já organizou desde casamentos até ensaios fotográficos e visitas à praia.

Pets nas unidades

A empresa possui dois projetos nessa linha. O primeiro contempla a visita dos animais de estimação a seus donos dentro das unidades hospitalares, seguindo os protocolos sanitários de segurança. O segundo inclui terapia com animais treinados na rotina de tratamento, proporcionando bem-estar por meio do estímulo gerado pelo contato com o pet.

Capas de herói

Esse projeto incentiva o uso de batas cirúrgicas temáticas de heróis por crianças que vão passar por algum procedimento cirúrgico nas unidades pediátricas.