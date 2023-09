RIO - Cerca de 30% das indústrias brasileiras já estão realizando trabalhos de ecoinovação, e 17% já têm projetos aprovados para serem iniciados. Os dados constam em um estudo produzido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A sondagem Especial: Ecoinovação e Transformação Digital indicou ainda que 28% das empresas estão realizando estudos iniciais sobre o tema e 19% não realizam nenhuma ação do gênero.

Foram consideradas no estudo as inovações com impacto ambiental associadas à tecnologia, como produtos e processos, ou não, como métodos de marketing e inovações organizacionais.

Os principais desafios enfrentados pelas empresas no recrutamento para a área de ecoinovação são encontrar profissionais experientes em sustentabilidade (36%) e atualizados em tecnologias ambientais (36%), aponta o levantamento.

O estudo revela ainda que, para 66% dos gestores entrevistados, falta conhecimento aos trabalhadores em técnicas sustentáveis. Para 45%, falta conhecimento de legislação ambiental aos profissionais. Já 38% consideram que falta competência para gerir e desenvolver projetos de ecoinovação.

Para a qualificação dos profissionais, a maior barreira é a orçamentária (33%), conforme os gestores ouvidos pela CNI. A necessidade de investir em outras áreas estratégicas (29%), estrutura/cultura da empresa (18%), limitação de tempo disponível para treinamento (20%) e baixo engajamento dos funcionários (12%) são os outros fatores.

Uma grande parte dos entrevistados (76%) afirmou que tem apostado em treinamento de funcionários. Participação em redes colaborativas (31%) e terceirização de projetos, funções e iniciativas de tecnologia da informação e comunicação (24%) são as outras estratégias mencionadas.

O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, avalia que a velocidade de adoção da ecoinovação poderia ser maior no país. “Há sinais de que o processo está se ampliando. O desafio agora é apoiar pequenas empresas a embarcar nessa jornada, uma tendência que inevitavelmente deverá fazer parte dos planos estratégicos da indústria brasileira”, afirmou.

A pesquisa abrangeu 2.236 gestores de empresas industriais. Os questionários foram aplicados entre 1 e 10 de janeiro.