Análise | Tentações imprudentes de gastança de Lula permanecem após quatro anos de crescimento do PIB

Apesar do aumento, o valor aplicado na expansão e na modernização do potencial produtivo continuou proporcionalmente menor que o observado em outras economias emergentes, onde esse investimento frequentemente supera 18% e até 20% do PIB. Além disso, em dois dos últimos seis anos — em 2020 e em 2023 — houve redução, no Brasil, do valor investido.

Com juros menores e melhor aplicação do dinheiro público, o Brasil poderia destinar maior volume de capital ao sistema produtivo, melhorando suas possibilidades de crescimento no médio e no longo prazos. Mais arrumado e com perspectiva de maior segurança, o País poderia também atrair mais investimentos de fora. Como resultado, maior dinamismo econômico proporcionaria melhores e mais amplas oportunidades de emprego, num processo de crescimento sustentável e independente de medidas populistas.