Ministério cria sala de situação por conta da queda de energia em ao menos três regiões do País

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou nesta terça-feira, 15, a criação de uma sala de situação por conta da ocorrência na rede de energia elétrica que interrompeu o fornecimento em pelo menos três regiões do País.

Em nota, a pasta informou que a equipe do ministério está trabalhando para que a carga seja “plenamente restaurada o mais breve possível”. Foi determinada também a apuração das causas do incidente.

Segundo o ONS, a ocorrência interrompeu 16 mil megawatts (MW) de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, afetando também estados do Sudeste. A interrupção se deu às 08h31 e, às 9h16, cerca de 6 mil MW haviam sido retomados.