Bovespa fecha ao menor nível desde agosto e dólar tem leve queda após dois dias de alta

A bolsa de valores brasileira fechou esta terça-feira, 27, no menor patamar desde o dia 5 de agosto. Este é o terceiro dia de queda consecutiva da B3. Enquanto isso, o dólar, que vinha de duas altas, também registrou uma leve redução. A Bovespa retraiu 0,68%, aos 108.376 pontos. O dólar, cotado a R$ 5,37, terminou o dia em baixa de 0,09%.

Novo sinal de deflação, pelo IPCA-15 de setembro, divulgado pela manhã, não foi o suficiente para colocar o Ibovespa (principal índice da Bolsa brasileira) em sentido positivo. “Era para se ver algum alento, alguma recuperação, claro que longe de zerar perdas, mas um dia de recuperação com essa notícia (IPCA-15)”, aponta Nicolas Farto, especialista em renda variável da Renova Invest.

Instabilidade no mercado financeiro começou mais cedo do que o esperado para um período eleitoral.

A expectativa de recuperação frustrada de Farto ocorre porque, na B3, em setembro, a queda acumulada pelo índice – negativo desde ontem – segue agora a 1,05% no mês, depois da retração de 2,99% nestas duas primeiras sessões da semana. No ano, os ganhos são de 3,39%. No entanto, o cenário de queda do Ibovespa se dá por estar mais alinhado nesta semana à aversão a risco que ainda prevalece no exterior.

Em outro desdobramento importante da agenda do dia, “a ata do Copom teve um tom até neutro, com a mensagem clara de que os juros serão mantidos altos por mais tempo, com o BC perseverando no aperto monetário”, diz Piter Carvalho, economista da Valor Investimentos.

“A ata não trouxe sinalização diferente da que foi dada no comunicado da semana passada, quando o Banco Central levantou o cartão amarelo para as apostas mais agressivas de cortes da Selic já no início de 2023. O BC já tinha feito ali ponderações de que está preocupado com a dinâmica da inflação no próximo ano”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos.

A recuperação do real e de seus pares emergentes, como o peso mexicano, foi limitada hoje pelo fortalecimento da moeda americana no exterior e pelo avanço das taxas longas dos Treasuries. Segundo operadores, a tendência de manutenção do dólar forte no mundo, aliada a uma postura mais cautelosa dos agentes às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial no Brasil, acaba inibindo apostas mais contundentes a favor da moeda brasileira neste momento.

“O dólar subiu muito rapidamente e havia espaço para uma correção no mercado local. Mas a tendência ainda é de um dólar forte no mundo porque os juros vão subir nos Estados Unidos e o quadro não é bom para outras moedas fortes”, afirma Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos. “A Europa está beirando uma recessão com a crise de energia, a libra despencou com esse pacote econômico no Reino Unido e o iene continua fraco com a política monetária frouxa no Japão”.