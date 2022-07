Por que a queda da gasolina não é suficiente para debelar a inflação; leia análise de Fábio Romão

A escalada global da inflação deflagrada pela pandemia – que desorganizou abrupta e gravemente as cadeias produtivas, sobretudo entre meados de 2020 e meados de 2021 – foi seguida por um lento processo de acomodação, infelizmente interrompido pela guerra Rússia-Ucrânia no início de 2022.

O salto da inflação é mesmo, portanto, um fenômeno global, não apenas brasileiro. Mas aqui o salto foi maior, devido a “pecados” nossos, como a indexação atipicamente difundida de preços e contratos e o cenário político turbulento (que contribuiu para que o dólar se mantivesse em níveis bastante altos).

Leia também Taxistas e motoristas de aplicativo sentem alívio na gasolina, mas sofrem com custo de vida elevado

Deste modo, estávamos rumando para um IPCA em dois dígitos pelo segundo ano consecutivo, não tivessem despontado dois fatores: (i) o recuo recente dos preços internacionais de diversas commodities, principalmente metálicas e agropecuárias – neste último caso, podendo aliviar as altas de alimentação daqui em diante, sobretudo em 2023; e (ii) os cortes de impostos propostos pelo governo e aprovados pelo Congresso a fim de mitigar a inflação deste ano, que geraram um abrupto e significativo recuo nos preços de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Diante dessas novidades, o mais provável é encerrarmos 2022 com uma alta do IPCA próxima de 7,8%.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

'Precisaremos fazer muitas figas para a inflação ceder para perto do teto da meta em 2023', escreve Fábio Romão, da LCA Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 01/07/2022

Contudo, temos desafios que estão longe de sair de cena: os bens industriais, que tiveram alta recorde de 11,9% em 2021, estão ensaiando subir mais 11,0% em 2022. Além disso, estamos presenciando importantes aumentos de preços em serviços – associados à redução nas restrições de circulação, que vem dando vazão ao grande volume de demanda que foi “represada” no longo período de maior isolamento social.

Não por acaso, a alta de 5,2% que espero para o IPCA em 2023 está acima do teto da meta de inflação (4,75%) e, avalio, com riscos altistas preponderantes. Isto porque, para que essa projeção se materialize, teremos de torcer por: (i) um relevante alívio nos alimentos; (ii) uma redução nas pressões de custos que tire parte da força dos bens industriais – o que exigiria uma dose razoável de apreciação do real; e (iii) uma descompressão na demanda por serviços. Ou seja, após este alívio pontual em meados de 2022, precisaremos fazer muitas figas para a inflação ceder para perto do teto da meta em 2023.

* Economista sênior da LCA Consultores