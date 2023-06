Queda nos preços com programa automotivo supera R$ 10 mil; veja os 10 maiores descontos

Os descontos reais no programa automotivo idealizado pelo governo Lula para viabilizar preços mais acessíveis de carros zero quilômetro ultrapassam os R$ 10 mil, segundo um levantamento do Instituto AAV.

O estudo, feito com base nas notas fiscais emitidas em transações de compra e venda de veículos em 40 mil lojas de 4,2 mil concessionárias, entre 5 e 21 de junho, período em que o programa está em vigor, aponta que o desconto real supera o limite de R$ 8 mil projetado pelo governo federal inicialmente.

Durante o anúncio, o governo havia dito que os descontos iriam variar de R$ 2 a R$ 8 mil, dependendo do quanto do veículo é produzido em território nacional.

Renault Kwid lidera a lista com desconto de R$ 10.238; levantamento do Instituto AAV com base nas notas fiscais emitidas aponta que desconto real é maior do que o projeto pelo governo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Segundo o levantamento, que apresenta os descontos médios praticados nas negociações ocorridas nas duas semanas em que as medidas governamentais estão em vigor, o modelo com o maior desconto médio é o Renault Kwid, com R$ 10.238, seguido do Peugeot New 208, com desconto de R$ 8.706.

Confira os dez maiores descontos do programa:

Renault Kwid - R$ 10.238; Peugeot new 208 - R$ 8.706; Cao Chery Tiggo 7 - R$ 7.495; Fiat Mobi - R$ 7.335; Hyundai HB20 - R$ 6.936; Fiat Cronos - R$ 6.699; Fiat Argo - R$ 6.340; Chevrolet Onix - R$ 6.125; Caoa Chery Tiggo 5X - R$ 5.544; VW Polo - R$ 4.888.

Em nota, J.R. Caporal, presidente do Instituto AAV, startup de gestão estoque e de vendas de veículos usados, destacou que, para que as medidas governamentais tenham resultados visíveis, sempre leva algum tempo, mas que o fato dos descontos aparecerem desde os primeiros dias de programa demonstra a efetividade do programa e a ampla adesão do setor.

Prorrogação

Desde o seu lançamento, o programa tem se mostrado um sucesso, tanto de público, quanto entre as montadoras. Na última terça-feira, 20, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) decidiu prorrogar por 15 dias o prazo para a compra de carros com desconto para pessoas físicas.

Nesta quarta-feira, 21, as montadoras já haviam usado 80% dos recursos disponibilizados pelo governo federal, segundo o último balanço do Mdic, autorizando o repasse de R$400 milhões dos R$500 milhões de crédito destinados para essa modalidade.

Atualmente, o programa subsidia a compra com desconto de 266 versões de 32 modelos de automóveis. Ao todo, nove montadoras aderiram ao programa, sendo: Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.