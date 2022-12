Quem é Alexandre Silveira, futuro ministro de Minas e Energia no governo Lula

Depois de coordenar a campanha de segundo turno do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais, o senador Alexandre Silveira (PSD) chega à Esplanada dos Ministérios como o escolhido pelo presidente eleito para chefiar a pasta de Minas e Energia. A nomeação do mineiro fica a cargo da “cota de nomes” proposta pelo seu aliado, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

Nascido em Belo Horizonte, em 1970, antes de entrar no mundo da política, o senador se formou em direito e fez carreira como delegado de Polícia Civil, no município de Antônio Dias, na região do Vale do Aço.

Senador por Minas Gerais, Silveira assumiu o mandato legislativo em fevereiro deste ano, após Antônio Anastasia renunciar à cadeira e assumir o cargo de ministro no Tribunal de Contas da União (TCU). Seu nome foi indicado pelo presidente do Senado para integrar a Esplanada dos Ministérios no futuro governo Lula. Foto: Wilton Junior/Estadão

Cinco anos mais tarde, a convite do ex-vice-presidente José de Alencar, Silveira decidiu se candidatar à Câmara dos Deputados, onde permaneceu por três mandatos, sendo eleito em 2002 e reeleito em 2006 e 2010. Ainda no primeiro governo do presidente Lula, o senador chefiou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mais uma vez a convite de José Alencar.

No Senado, Silveira assumiu seu mandato em fevereiro deste ano, ocupando a vaga de Antônio Anastasia (PSD), que renunciou o para assumir o posto de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Mesmo ocupando a cadeira herdada como suplente, Silveira tentou se reeleger, mas terminou a disputa eleitoral em segundo lugar. No último dia 22 de dezembro, às vésperas do recesso legislativo, o parlamentar se despediu do Senado.

Veja abaixo seu último pronunciamento como senador da república.

Na noite dessa quarta-feira (21/12), fiz meu discurso de despedida no Senado Federal, onde tive a felicidade de representar a minha querida Minas Gerais. pic.twitter.com/PJ2Q0zXD6t — Alexandre Silveira (@asilveiramg) December 22, 2022