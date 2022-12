Quem é Renan Filho, ministro dos Transportes do novo governo Lula

José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, mais conhecido como Renan Filho, vai comandar o Ministério dos Transportes no governo Lula. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 29. Renan Filho, de 43 anos, é filiado ao MDB e foi eleito senador pelo Estado de Alagoas nas últimas eleições, com 845.988 votos (56,92% dos votos válidos). O político é filho de Renan Calheiros, quadro histórico do partido e também senador.

Economista de formação, Filho foi governador de Alagoas por dois mandatos consecutivos (entre 2015 e 2022); foi deputado federal, eleito em 2010; e prefeito de Murici, na Zona da Mata Alagoana, entre entre 2004 e 2010.

Renan Filho assume o ministério dos Transportes junto com outros dois nomes do MDB: Simone Tebet (MS), indicada para o Ministério do Planejamento, e Jader Filho (PA), no Ministério das Cidades. Foto: ITAWI ALBUQUERQUE / PAGOS

Conforme revelado pelo Estadão no último dia 14, Renan Calheiros tentou emplacar o Ministério de Minas e Energia para o filho em forte disputa nos bastidores, já que a pasta é considerada estratégica no governo do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT). As movimentações foram travadas entre a família Calheiros e a do deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), dois rivais tradicionais em Alagoas.

