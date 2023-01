Quem são os 25 bilionários americanos que mais doaram em 2022? Veja lista

Os 25 maiores doadores dos Estados Unidos doaram US$ 196 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) ao longo de suas vidas até o final de 2022, de acordo com estimativas da Forbes. O montante é bem superior aos US$ 169 bilhões (cerca de R$ 869,4 bilhões) de um ano atrás. O salto em doações no ano passado foi mais do que o dobro da soma das doações dos 25 maiores filantropos do país em 2018.

Ao mesmo tempo, as fortunas diminuíram. Segundo a Forbes, esses 25 filantropos juntos possuem US$ 936 bilhões (R$4,81 trilhões) — US$ 164 bilhões (cerca de R$ 843,7 bilhões) a menos do que um ano atrás, o que representa uma queda de 15%. Dezesseis deles assinaram o The Giving Pledge (A promessa de doação), prometendo doar pelo menos metade de suas fortunas em vida ou após a morte. Três doadores da lista já atingiram o objetivo: Chuck Feeney, T. Denny Sanford e George Soros (que não assinou o compromisso, mas já doou mais da metade de sua fortuna).

Leia também Milionários que pedem mais impostos: ‘Estadão’ falou com três deles para entender o que pensam

O filantropo bilionário George Soros discursa no Schumpeter Award em Vienna, na Áustria Foto: Lisi Niesner/Reuters

Warren Buffett continua no topo da lista de doadores mais uma vez, entregando bilhões de dólares em ações da Berkshire Hathaway anualmente por 17 anos. A Forbes estima que Buffett doou US$ 5,4 bilhões (R$ 27,7 milhões) em 2022 e US$ 51,5 bilhões (R$ 264.9 bilhões) em sua vida.

Dois recém-chegados se juntaram à lista dos 25 maiores doadores este ano: o cofundador do Google Sergey Brin e o magnata dos fundos de hedge Ken Griffin. Em dezembro, a Forbes soube que Brin havia doado US$ 1,1 bilhão (R$ 5.6 bilhões) até o momento para a pesquisa de Parkinson, tornando-se o maior doador individual para essa doença. Brin também doa para mudanças climáticas e sustentabilidade, e para o alívio da pobreza e mobilidade econômica.

Já Griffin aumentou suas doações nos últimos anos, incluindo a de US$ 130 milhões (R$ 668,7 milhões) para 40 grupos sem fins lucrativos em Chicago em junho do ano passado. Os dois novos integrantes da lista substituem Julian Robertson Jr., que morreu em agosto de 2022, e Leonard Lauder, que ficou para trás.

Confira a lista dos 25 maiores doadores dos Estados Unidos em 2022

1. Warren Buffet - Berkshire Hathaway

Doações vitalícias: US$ 51,5 bilhões





2. Bill Gates e Melinda French Gates - Microsoft

Doações vitalícias: US$ 38,4 bilhões





3. George Soros - fundos de hedge

Doações vitalícias: US$ 18,4 bilhões





4. MacKenzie Scott - Amazon

Doações vitalícias: US$ 14,43 bilhões

A fortuna deMacKenzie Scott vem de ações da Amazon que ela obteve em 2019, após seu divórcio com Jeff Bezos, fundador da empresa Foto: Danny Moloshok/Reuters

5. Michael Bloomberg - Bloomberg LP

Doação vitalícia: US$ 14,4 bilhões

6. Charles “Chuck” Feeney - Duty Free Shoppers

Doação vitalícia: US$ 8 bilhões





7. Gordon e Betty Moore - Intel

Doações vitalícias: US$ 5,8 bilhões





8. Jim e Marilyn Simons - fundos de hedge

Doações vitalícias: US$ 5,2 bilhões





9. Mark Zuckerberg e Priscilla Chan - Facebook

Doações vitalícias: US$ 3,9 bilhões





10. Phil e Penny Knight - Nike

Doações vitalícias: US$ 3,37 bilhões





11. Edythe Broad e família - investimentos

Doações vitalícias: US$ 3,14 bilhões





12. Jeff Bezos - Amazon

Doações vitalícias: US$ 2,79 bilhões

13. Steve e Connie Ballmer - Microsoft

Doações vitalícias: US$ 2,9 bilhões





14. Sergey Brin - Google

Doações vitalícias: US$ 2,55 bilhões

Brin está a frente de projetos como o do Google Glass e no alcance da internet em comunidades rurais no mundo Foto: Stephen Lam/Reuters

15. Lynn e Stacy Schusterman - petróleo

Doações vitalícias: US$ 2,52 bilhões





16. Michael e Susan Dell - Dell

Doações vitalícias: US$ 2,43 bilhões





17. T. Denny Sanford - bancos e cartões de crédito

Doações vitalícias: US$ 2,25 bilhões





18. Donald Bren - imóveis

Doações vitalícias: US$ 2,1 bilhões





19. Dustin Moskovitz & Cari Tuna - Facebook, Asana

Doações vitalícias: US$ 2,11 bilhões





20. Pierre e Pam Omidyar - Ebay

Doações vitalícias: US$ 1,82 bilhão





21. Charles Koch - Koch Industries

Doação vitalícia: US$ 1,8 bilhão





22. Jorge Kaiser - petróleo e gás, bancos

Doação vitalícia: US$ 1,68 bilhão





23. Laura e John Arnaldo - fundos de hedge

Doação vitalícia: US$ 1,63 bilhão





24. Ken Griffin - fundos de hedge

Doação vitalícia: US$ 1,56 bilhão





25. Ted Turner - TV a cabo

Doação vitalícia: US$ 1,4 bilhão