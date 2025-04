A mulher mais rica do mundo é a herdeira do Walmart, Alice Walton, com patrimônio estimado em US$ 101 bilhões, segundo a revista Forbes. A segunda no ranking é a francesa Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, dona de uma fortuna de US$ 81,6 bilhões, segundo a lista de bilionários divulgada nesta terça-feira, 1º, pela revista.

PUBLICIDADE Segundo os dados da publicação, a quantidade de bilionárias aumentou 10%, passando de 369 em 2024 para 406 neste ano. Apesar disso, elas ainda representam apenas 13,4% do total de 3.028 pessoas com US$ 1 bilhão ou mais no planeta. No ano passado, elas representavam 13,3% dos 2.781 bilionários mapeados. Na edição de 2024 da lista de bilionários da Forbes, Bettencourt Meyers aparecia em primeiro lugar como a mulher mais rica. Em setembro do ano passado, no entanto, Walton tomou a dianteira, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista, depois de um salto das ações do Walmart.

Patrimônio de Alice Walton é de US$ 101 bilhões. Foto: Stephen Ironside/Wikimedia Commons

No top 10 das mulheres mais ricas, nove são herdeiras. A exceção é a suíça Rafaela Aponte-Diamant, que, nos anos 1970, ajudou a fundar a Mediterranean Shipping Company (MSC), maior empresa de navegação do mundo. Ela possui patrimônio líquido de US$ 37,7 bilhões.

Em relação à edição anterior da lista, publicada em 2024, duas mulheres perderam o lugar no top 10: Gina Rinehart, que até então era a oitava mulher mais rica; e MacKenzie Scott , ex-mulher de Jeff Bezos, que era a sexta colocada. Melinda French Gates, ex-mulher de Bill Gates, e Marilyn Simons, viúva de Jim Simons, lenda dos fundos de hedge, passaram a integrar a lista.

Veja a seguir quem são as 10 mulheres mais ricas do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes:

1. Alice Walton

Patrimônio : US$ 101 bilhões

: US$ 101 bilhões Fonte da riqueza : Walmart

: Walmart País: Estados Unidos

2. Françoise Bettencourt Meyers e família

Patrimônio : US$ 81,6 bilhões

: US$ 81,6 bilhões Fonte da riqueza : L’Oréal

: L’Oréal País: França

3. Julia Koch e família

Patrimônio : US$ 74,2 bilhões

: US$ 74,2 bilhões Fonte da riqueza : Koch Industries

: Koch Industries País: Estados Unidos

4. Jacqueline Mars

Patrimônio : US$ 42,6 bilhões

: US$ 42,6 bilhões Fonte da riqueza : Mars, Inc.

: Mars, Inc. País: Estados Unidos

5. Rafaela Aponte-Diamant

Patrimônio : US$ 37,7 bilhões

: US$ 37,7 bilhões Fonte da riqueza : MSC

: MSC País: Suíça

6. Savitri Jindal e família

Patrimônio : US$ 35,5 bilhões

: US$ 35,5 bilhões Fonte da riqueza : Jindal Group

: Jindal Group País: Índia

7. Abigail Johnson

Patrimônio : US$ 32,7 bilhões

: US$ 32,7 bilhões Fonte da riqueza : Fidelity Investments

: Fidelity Investments País: Estados Unidos 8. Miriam Adelson e família Patrimônio : US$ 32,1 bilhões

: US$ 32,1 bilhões Fonte da riqueza : Las Vegas Sands

: Las Vegas Sands País: Estados Unidos 9. Marilyn Simons e família

Patrimônio : US$ 31 bilhões

: US$ 31 bilhões Fonte da riqueza : fundos de hedge

: fundos de hedge País: Estados Unidos