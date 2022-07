Quer estudar programação e ainda ganhar por isso? Veja como fazer a sua inscrição

Com foco em jovens em situação de vulnerabilidade e metodologia própria, a Alpha EdTech está com inscrições abertas para o curso técnico de programação até o dia 24 de julho (domingo). Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas para a quarta turma da startup social sem fins lucrativos e de formação acelerada.

O curso é totalmente online e tem duração de três semestres, com carga horária de oito horas diárias. Os alunos aprendem conteúdos técnicos de desenvolvimento web e aprimoram conhecimento em soft skills e no idioma inglês. Ao longo dos 18 meses, também participam de atividades, como oficinas, webinars e desafios, desenvolvidas por empresas parceiras, como a Stone, as quais são responsáveis pelas contratações.

Desde o primeiro semestre, os selecionados recebem um auxílio mensal no valor de R$ 1.500 e, ao final do curso, são efetivados. A ideia parte do conceito de eduployment, em que empresas oferecem capacitação como uma forma de recrutamento e seleção, além de criar impacto social.

De acordo com Nuricel Aguilera, educadora e cofundadora da Alpha EdTech, é uma solução que atende às companhias em sua demanda por profissionais na área de TI, uma vez que há mais vagas do que profissionais disponíveis. “Ao mesmo tempo que possibilita a jovens e adultos em estado de vulnerabilidade o acesso a oportunidades de mobilidade social efetiva”, complementa.

Foi o que ocorreu com Bruno Fernandes, de 23 anos, natural de Taubaté, no interior de São Paulo. O auxílio mensal permitiu que ele ajudasse a família a pagar as contas do mês e se dedicasse exclusivamente aos estudos. “Na Alpha, o ritmo é bem puxado. A bolsa ajudou na minha formação, porque não precisava sair para trabalhar e complementar renda”, afirma.

O jovem participou da primeira turma da startup, no ano passado. Em dezembro, começou a estagiar na Stone, em paralelo às aulas. Recentemente, foi contratado pela empresa, como programador, com salário compatível com o mercado, além de benefícios. “Entrei no curso sabendo pouca coisa da programação e aprendi bastante. Foi uma experiência impressionante”, destaca Fernandes, que pretende retomar a graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Bruno Fernandes, de 23 anos, participou da primeira turma da Alpha EdTech e, atualmente, é programador na fintech Stone. Foto: Pedro Ivo Prates/Alpha Lumen

Sobre o processo seletivo

As inscrições para a nova turma da Alpha Edtech podem ser feitas de forma gratuita e online pelo site da escola (clique aqui). Podem participar jovens e adultos, sem limitação de idade, de qualquer localização do Brasil, porém, com ensino médio completo. Não é necessária experiência prévia em linguagem de programação ou na área de tecnologia.

O processo seletivo inclui a participação em webinars preparatórios e avaliações diagnósticas, como lógica matemática e análise de perfil. Os finalistas passam, ainda, por entrevistas individuais. Os exames são online, e as aulas começam no dia 29 de agosto.

O curso é divido em três etapas:

1º ciclo: Aspirante Júnior - Seis meses de estudos com oito horas diárias de dedicação às atividades de formação. Parte da prática ocorre em tempo real e parte de forma assíncrona. Todas as atividades são online, na plataforma Alpha Edtech;

2º ciclo: Aspirante Pleno - Nesta etapa, os seis meses do estudante são divididos entre a plataforma Alpha Edtech e a empresa, com quatro horas diárias em cada ambiente;

3º ciclo: Aspirante Sênior - Nos últimos seis meses da formação, o aluno passa seis horas por dia na empresa e duas horas diárias na plataforma Alpha Edtech. Ao fim deste ciclo, há uma cerimônia de formatura.

A Alpha Edtech é uma iniciativa do Instituto Alpha Lumen, com o apoio da Fundação Brava, Fundação Behring e de André Street, cofundador da fintech Stone. Juntando as três últimas turmas, a startup social já capacitou e empregou 123 pessoas de variados perfis de todo o Brasil.

