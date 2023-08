Mais de R$ 10 para aquecer mamadeira ou cortar sanduíche? Cobrança excessiva afeta turismo na Itália

Os turistas que foram aproveitar o verão de 2023 na Itália tiveram que pagar taxas altíssimas por serviços simples. Segundo reportagem da CNN, quem visitou o país sofreu cobranças excessivas, como um casal que teve que pagar 2 euros (cerca de R$ 10,81) para cortar um sanduíche de presunto ao meio nas margens do Lago Como.

Turistas passeiam em Turim, na Itália Foto: EFE/EPA/JESSICA PASQUALON

São diversos os casos apresentados pela reportagem. Na cidade de Ostia, no litoral romano, uma mãe precisou pagar 2 euros para aquecer a mamadeira de seu bebê no microondas. Na Sardenha, dois turistas foram cobrados 60 euros (cerca de R$ 324,40) por dois cafés e duas pequenas garrafas de água no Hotel Cervo. O proprietário disse à CNN que a cobrança é principalmente pela vista sobre os iates caros do porto próximo.

Outros turistas foram cobrados 2 euros por um prato extra, vazio, perto de Portofino, no norte da Itália, além de 10 centavos por uma pitada de cacau em um cappuccino em um café à beira do Lago Como.

Os casos foram chamados de “recibos loucos” pela mídia local e documentados pelo grupo de proteção ao consumidor Consumerism No Profit, que relatou um aumento de 130% nos preços em áreas turísticas na Itália neste verão. Além de restaurantes, combustível e energia também tornaram este período caro.

Os preços ficaram cerca de 240% mais altos do que outros destinos do Mediterrâneo, segundo a reportagem, o que mudou também os hábitos de férias dos próprios italianos. Porém, os estrangeiros parecem ter compensado a queda: o Ministério do Turismo do país prevê 68 milhões de turistas durante o verão, mais de três milhões a mais do que os números pré-pandemia.

“Eu não falaria de um fracasso, mas também não de um sucesso”, disse Daniela Santanche, ministra do Turismo. “De fato, este é o primeiro ano sem restrições da pandemia e, portanto, em certo sentido, podemos falar de 2023 como o ‘ano zero’.”