A responsabilidade da liderança em desenvolver jovens talentos e formar as melhores equipes

Se você é líder, em algum momento já se pegou pensando em tudo o que poderia ensinar a profissionais em início de carreira. Agora em agosto, inicia-se a segunda temporada de programas de estágio e trainee nas companhias. Nos próximos meses, centenas de novos talentos serão contratados por empresas de médio e grande porte. Mas como garantir um pipeline de talentos na sua organização, que contemple todos os níveis da organização, de estagiários a diretores?

Atuo há 20 anos no mercado de atração de pessoas e posso afirmar que, para garantir uma estratégia bem-sucedida, os vieses inconscientes ao longo do processo seletivo precisam ser eliminados. Conhece a máxima do Jack Welch, ex-CEO da General Electric, que diz que só com as pessoas certas é que se conquista o resultado certo? Esse é o grande desafio das empresas — não só atrair, mas colocar no lugar certo.

Vejo empresas que estruturam e planejam minuciosamente programas de estágios, mas, ao longo das etapas do processo seletivo, os candidatos desistem de participar ou, na reta final, os jovens selecionados não têm conexão com a cultura organizacional. E isso não acontece só com vagas de estágio!

O mundo mudou, as tecnologias foram inseridas nos processos seletivos e o público-alvo, que é majoritariamente a geração Z para programas de entrada e a geração Y, X e baby boomers para as outras posições, já não se satisfaz com o básico.

Nove a cada dez profissionais de recursos humanos mencionam que recrutamento e seleção é uma das atividades principais da área, sendo que 70% deles apontam que está entre as mais desafiadoras.

Isso porque, selecionar profissionais é uma atividade estratégica que não depende apenas de técnica, mas de todo um contexto. O mundo mudou, as tecnologias foram inseridas nos processos seletivos e o público-alvo, que é majoritariamente a geração Z para programas de entrada e a geração Y, X e baby boomers para as outras posições, já não se satisfaz com o básico.

Ou seja, não podemos continuar oferecendo o mesmo padrão de experiência de 10 anos atrás — lembrando que, da assinatura de streamings aos aplicativos de delivery, todas as gerações que estão hoje no mercado de trabalho se acostumaram a uma experiência de agilidade e personalização.

Quando trabalhou na Apple nos anos 90, Donald Norman popularizou o termo User Experience ou UX (experiência do usuário, em português). Significa criar uma estratégia para entregar a melhor experiência possível aos usuários de serviços e produtos, sejam digitais ou físicos.

A metodologia logo foi replicada para o universo dos Recursos Humanos como Candidate Experience, que sugere acompanhar toda a jornada do candidato durante o processo seletivo e continuar ao seu lado, caso seja contratado.

Para isso, é preciso estabelecer uma comunicação eficiente durante todo o processo seletivo: responder interações em redes sociais, gerar avaliações após cada etapa concluída, acompanhar de perto a evolução do programa e ficar de olho em sites como Reclame Aqui e Glassdoor.

Ouvir o que os candidatos têm a dizer é o melhor “termômetro” para saber se a sua empresa está no caminho certo e conseguir fazer os ajustes necessários. Dessa forma, para candidatos a estágio, é preciso ir além, pois estão mergulhados na agilidade da vida digitalizada. Eles se inscrevem à vaga, cumprem as etapas online e querem saber os próximos passos.

Certa vez, durante uma reunião com um cliente, fiz a pergunta clássica sobre como tinham conhecido nossa empresa. Uma pessoa me respondeu que tinha participado de um processo seletivo conosco. Aí eu emendei: “que legal, em qual programa foi aprovado?”.

Ela disse que não havia sido aprovada, mas a experiência tinha sido tão positiva que quis conhecer nosso serviço. Esse é o impacto que uma empresa deve deixar nos candidatos, independentemente se forem contratados ou não, até porque um candidato pode não ser a opção para aquele momento, mas pode ser no futuro.





Para alcançar as pessoas certas, é necessário dar um passo para trás e investir em estratégias para atrair e, depois, manter talentos engajados na sua equipe. Se as etapas iniciais do processo seletivo, que costumam ser online, não forem bem conduzidas, os candidatos chegam às fases finais de entrevistas presenciais com a energia baixa e pouco engajados. Com isso, se você líder quer que os futuros estagiários da sua equipe estejam alinhados à cultura da empresa e tenham as habilidades necessárias para executar as atividades, participe ativamente do desenho da vaga à entrevista final.









Para os candidatos, uma entrevista presencial com o líder da área em que irão atuar tem um potencial de encantamento indescritível. Por isso, além de se organizar para participar desse momento, informe-se antes como foi o desempenho dos candidatos finalistas nas etapas anteriores, estude o perfil daquela pessoa para mostrar que, assim como o candidato, você também se preparou. E, o mais importante, lembre-se sempre de que estagiários e trainees estão dando os primeiros passos profissionais, então, procure olhar o potencial, focar em habilidades comportamentais e entender o que eles esperam da oportunidade.