Como lidar com a primeira demissão da carreira?

Demissões acontecem o tempo todo, ainda mais em um contexto econômico como o atual. Além da transição de governo, que gera receio no mercado brasileiro, ainda há uma guerra em curso, juros altos e um cenário internacional de bastante incerteza. Tudo isso vem gerando instabilidade entre investidores e uma enxurrada de layoffs que já atinge até mesmo os gigantes da tecnologia. Só neste ano, segundo o site Layoffs.fyi, que computa as demissões ao redor do mundo, foram mais de 108.000 demitidos só em 2023.

Como eu disse, desligamentos fazem parte. E, sim, é possível sair fortalecido deles. Eu mesmo já vivi essa situação. Tinha 16 anos e era estagiário de um grande banco. Estava na empresa há cerca de três meses quando minha chefe me chamou até a mesa dela, no meio do escritório, e disse: "Não precisamos mais dos seus serviços. Pode pegar as suas coisas e ir embora". Fiquei tão sem reação que demorei para me recompor até conseguir sair dali.

Hoje, como empresário, já tive de demitir funcionários e, em processos seletivos dos quais participo, sempre ouço narrativas de candidatos que vivenciaram a demissão. Sei que cada pessoa reage de uma maneira, mas, dentro do possível, o ideal é aproveitar a oportunidade para receber algum feedback, alguma pista do que poderia ter feito diferente. Pode ser que o líder alegue que foi "corte de custos", informando que outros colegas também foram demitidos, porém essa é uma resposta pouco esclarecedora. Algo fez com que você fosse escolhido, mesmo que não tenha sido o único.

Erros e deslizes todos nós cometemos um dia, seja por inexperiência, falta de conhecimento, arrogância, não importa. O "x" da questão é o que fazemos desse momento em diante. O jeito é respirar fundo, seguir adiante e extrair aprendizados da situação.

Fui demitido. E agora?

Assim que o susto passar, você precisa olhar para sua demissão da forma mais racional que conseguir. Pode ser que você não concorde logo de primeira com a explicação que recebeu, mas talvez um dia faça mais sentido. Sugiro que faça uma reflexão, uma retrospectiva mental de toda a sua jornada na empresa, reflita sobre suas atitudes e o quanto de fato se empenhou para que o valor das suas entregas fosse percebido.

Será que você se acomodou e seus conhecimentos ficaram defasados? Será que você deveria ter escutado mais os seus colegas de equipe? Questione-se até identificar os seus gaps, ou seja, as lacunas profissionais que terão de ser preenchidas no próximo emprego.

Fazer esse exercício permitirá reconhecer quais são as habilidades comportamentais e técnicas que deve aprimorar, além de ajudar a lidar com a sua demissão de uma maneira mais estratégica e sensata. O que passou, passou. É hora de se reorganizar e ter um plano de ação para recomeçar.

Procurar trabalho dá trabalho

Para você se recolocar no mercado, minha dica é que monte uma agenda diária com as atividades que precisa colocar em prática. Vou elencar abaixo alguns passos que, como especialista em carreira, acredito que podem ajudar!

1 - Atualize seu currículo A primeira coisa a ser feita é atualizar o CV. Insira a última empresa, o seu cargo e as principais atividades desenvolvidas. Coloque tudo o que for relevante. Não adianta procurar oportunidades, conseguir uma entrevista ou mobilizar seus contatos sem ter feito isso. Não queime a largada. Tenha calma.

2 - Seja estratégico Tenha clareza de como gostaria que o seu próximo emprego fosse. Assim, você otimiza o seu tempo, consegue traçar um plano de ação objetivo e evita passar por novas frustrações. Afinal, se aceitar a primeira oferta de emprego que passar pela sua frente, pode acabar se decepcionando mais tarde.

3 - Mostre que está disponível Com as etapas anteriores em dia, comunique aos seus contatos que você está procurando emprego. A forma mais fácil de fazer isso hoje em dia é por meio de uma publicação nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, cujas postagens têm foco profissional. Aí vai um ponto de atenção: não fale mal da empresa ou do chefe que te demitiu e, menos ainda, vitimize-se. Não precisa dizer expressamente que foi demitido nem explicar o porquê. A ideia é apenas contar que não está mais na antiga empresa, o que aprendeu nela, mostrar suas habilidades e dizer o que está buscando para o seu futuro profissional.

4 - Ative o seu networking Depois de postar no LinkedIn é importante ter uma postura mais ativa. Não espere que um emprego bata na porta, pois dificilmente isso vai acontecer. Entre em contato com as pessoas que você tem mais proximidade como, por exemplo, amigos, ex-colegas de trabalho e professores. Lembre-se de fazer isso com naturalidade, sem parecer oportunista. Além disso, participe de eventos da sua área de atuação, converse com profissionais e interaja o máximo que puder com suas conexões no LinkedIn.

5 - Amplie suas chances

Existem portais que reúnem um grande volume de vagas e isso impulsiona as suas chances de ser encontrado pelas empresas e ser convidado para participar de um processo seletivo. Faça uma lista dos mais interessantes e cadastre-se em cada um deles. Depois, relacione as empresas em que você gostaria de trabalhar e confira se os sites delas disponibilizam alguma forma de cadastrar o seu currículo em campos como "trabalhe conosco" ou "banco de talentos". Dica: busque sites bem avaliados no Google e fuja, por exemplo, dos que vendem cursos ou serviços atrelados a uma promessa de vaga.

6 - Mantenha-se atento Verifique diariamente seus e-mails, porque essa é a forma mais comum de empresas e plataformas de empregos entrarem em contato com você. Fique de olho também no seu WhatsApp, outro meio de comunicação importante nessa fase. Ao localizar vagas que buscam o seu perfil profissional, leia com atenção as descrições, entenda quais são as competências solicitadas e preencha todos os campos necessários para se candidatar. E aqui vai mais uma dica: se a maioria das vagas de seu interesse pedem conhecimentos que você não tem, não perca tempo. Matricule-se em um curso e atualize seu currículo, mostrando que está investindo em aprender. Assim, você aumenta a sua empregabilidade!

Por fim, tenha paciência e persistência. O período que você levará para conquistar um novo emprego está relacionado a uma série de fatores, como tempo dedicado à recolocação, nível de conhecimento, volume de vagas na área e bons relacionamentos no mercado de trabalho. Se observar tudo isso com atenção, tenho certeza que, em breve, você estará celebrando a nova vaga!