Dicas para quem quer começar a trabalhar em 2023

Você quer entrar no mercado de trabalho em 2023? Apesar do momento político-econômico incerto, o Brasil lidera o ranking de países do G20 (as 20 economias mais desenvolvidas do mundo) e vem apresentando queda na taxa de desemprego. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), do IBGE, tivemos um índice de 8,7% de desemprego no terceiro trimestre de 2022, o menor desde o segundo trimestre de 2015. Alguns especialistas acreditam que estamos perto de conquistar o pleno emprego, quando a oferta de vagas equilibra com a de profissionais disponíveis.

Essa realidade é mais próxima de quem já tem um curso superior completo, é verdade. Hoje, apenas 4,1% das pessoas que estão em busca de oportunidades têm um diploma. Em contrapartida, quem tem nível superior incompleto, vive um percentual de desemprego de 9,1%, e quem fez só o ensino médio, de 15,3%. Ou seja, investir em formação é fundamental. Mas ainda dá tempo de você se preparar melhor, aumentar as suas chances e começar o ano com um trabalho bem bacana. Separei algumas dicas, dá uma olhada:

1. Melhore sua empregabilidade

No início da carreira, um dos maiores desafios é fazer escolhas. Se você ainda não ingressou no ensino superior porque tem dúvidas sobre qual curso fazer, faça testes vocacionais e pesquise sobre as áreas de graduação -- veja aqui mais dicas sobre isso.

Ao escolher uma graduação, pesquise sobre o mercado para entender se o curso tem demanda. As formações mais solicitadas nos processos seletivos para estágio e trainee conduzidos pela Companhia de Estágios neste ano, por exemplo, foram administração, engenharia de produção, economia, engenharia mecânica, TI, ciências contábeis, marketing, comunicação social, engenharia elétrica, engenharia civil e direito.

Por outro lado, se o motivo de você ainda não ter uma graduação é financeiro, considere alternativas como o FIES (financiamento estudantil), programas de bolsa oferecidos pelas instituições de ensino ou cursos na modalidade a distância (EAD), que são mais acessíveis. Nessa hora, todo esforço vale a pena. Afinal, ter uma formação superior completa, além de abrir portas, tornará o seu currículo mais competitivo na busca por emprego.

2. Aposte em competências complementares

Invista em conhecimentos que costumam ser valorizados pelas empresas, como inglês e Excel. Em alguns casos, ferramentas como o Power BI e a metodologia ágil são diferenciais, mas cada área requer aprendizados específicos para dar um upgrade no currículo. Observando as descrições das vagas, você facilmente saberá quais são. Sites como Coursera, Allura, Udemy e Veduca oferecem cursos por valores acessíveis. Há também opções gratuitas ou que só cobram pela emissão de certificados.

3. Desenvolva suas habilidades comportamentais

Um estudo da consultoria Michael Page diz que nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental (soft skills). Em outras palavras, as empresas avaliarão a sua formação e todos os seus conhecimentos, mas também vão querer saber se você tem habilidades como organização, gerenciamento do tempo, comunicação, liderança, escuta, pensamento crítico e construção eficaz de relacionamentos. Para desenvolver essas competências, sugiro que participe de ações acadêmicas, esportes, trabalhos voluntários e outras atividades que ajudem você a ganhar musculatura emocional e desenvolver autoconhecimento.

4. Descubra oportunidades em redes sociais

Redes sociais não servem apenas para descontrair e interagir com amigos. As empresas também se comunicam por meio delas, postam vagas de empregos e as usam para recrutar candidatos. São um dos principais canais de divulgação de processos seletivos para vagas de início de carreira, como aprendiz, estágio e trainee. O nome disso é social hiring (para entender melhor, leia este artigo). A rede mais voltada ao âmbito profissional é o LinkedIn. Então, se você não tem um perfil por lá, crie logo um. Siga empresas, mostre seus conhecimentos, conte suas conquistas e interaja sempre que possível.

5. Tenha uma postura de busca ativa

E, para fechar, quero lembrar que as melhores oportunidades de trabalho não vão bater na sua porta do nada. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Para isso, cadastre seu currículo nos sites das empresas que você sonha trabalhar. E vá além. As empresas de médio e grande porte procuram candidatos por meio de plataformas de empregos que lidam com um grande volume de vagas e, portanto, têm acesso a milhares de profissionais.

São soluções baseadas em inteligência artificial, que filtram os candidatos a partir dos requisitos exigidos para o posto. Ao se cadastrar nelas, você amplia as próprias chances e passa a ser notificado das oportunidades por e-mail, podendo se inscrever com mais rapidez e facilidade. Fique de olho também em portais que atuam como "agregadores de vagas", isto é, consolidam as vagas divulgadas na internet, sendo os mais conhecidos Google Jobs, Indeed, Adzuna e Jooble. Alguns deles têm até um campo de busca por palavra-chave e a possibilidade de registro gratuito para receber as novidades.

Desejo que, em 2023, você conquiste todos os seus objetivos profissionais. Muito obrigado pela companhia ao longo do ano aqui na coluna. Ano que vem tem mais!

*Tiago Mavichian é CEO e Fundador da Companhia de Estágios, uma das principais empresas de recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovem aprendiz